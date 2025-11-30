Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανία - Στο τραπέζι και εδαφικές παραχωρήσεις

Ξεκίνησαν στη Φλόριντα οι νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε υψηλόβαθμους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ και την ουκρανική αντιπροσωπεία, με την αμερικανική πλευρά να επιδιώκει να «κλείσει» μέσα στην ημέρα τα τελευταία εκκρεμή σημεία της συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Κατά την άφιξή του, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την αισιοδοξία του για «περαιτέρω πρόοδο», τονίζοντας ότι ο στόχος είναι «ο τερματισμός του πολέμου με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας».

Στις συνομιλίες συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασκεί άτυπο διπλωματικό ρόλο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ουκρανική πλευρά εκπροσωπεί ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

ΗΠΑ - Ουκρανία: Αναθεωρημένο το αμερικανικό σχέδιο

Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο έχει αναθεωρηθεί τις τελευταίες ημέρες ώστε να γίνει πιο αποδεκτό από το Κίεβο. Το τελικό έγγραφο αναμένεται να παρουσιαστεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη.

Κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα είχε επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία σε όλα εκτός από δύο κομβικά ζητήματα:

το εδαφικό και οι

εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Axios, ο Λευκός Οίκος θέλει να κλείσει σήμερα τα τελευταία κενά, με έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Οι Ουκρανοί ξέρουν τι περιμένουμε από αυτούς». Ο πρώην επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ, είχε δηλώσει πριν την παραίτησή του ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικές παραχωρήσεις μπορεί να γίνει μόνο «σε προεδρικό επίπεδο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συναντήσει Ζελένσκι και Πούτιν μόνο όταν οι δύο πλευρές βρίσκονται «στο κατώφλι συμφωνίας».

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα «εργαστεί γρήγορα και ουσιαστικά για τα βήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου».

Στο βραδινό του διάγγελμα το Σάββατο, ο Ζελένσκι είπε ότι η αμερικανική πλευρά «δείχνει εποικοδομητική προσέγγιση». «Τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να συγκεκριμενοποιηθούν τα βήματα που θα καθορίσουν πώς θα φτάσουμε σε έναν αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Axios