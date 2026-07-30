Ξεκίνησαν και πάλι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν

Οι δυνάμεις του αμερικανικού στρατού ξεκίνησαν νέο κύκλο βομβαρδισμών στο Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης στις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Οι νέοι βομβαρδισμοί, που ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα, «ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε μέσω X η Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι από το Ιράν εναντίον βάσεών του στην περιοχή.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την επανέναρξη των επιθέσεων, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά», τώρα «είναι η σειρά μας», επέμεινε αργότερα ο ρεπουμπλικάνος, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Που εστίασε η Αμερικανική επίθεση

Ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν και Ορμουζγκάν. Στη νήσο Κεσμ, «ομάδες διάσωσης αναζητούν δυο ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια» σπιτιού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας διεξήγαγαν κοινή επιχείρηση στο Ιράκ, λέγοντας πως στοχοποίησαν ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν που κατηγόρησαν πως επιτέθηκαν σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Το Ιράκ διαψεύδει τον Τραμπ

Οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ιρανών, και τραυμάτισαν άλλους 32 στις τάξεις των Χασντ ας Σάαμπι. Μιας ομάδας που αποτελείται κατά πλειονότητα από σιίτες, που τυπικά έχει πλέον ενταχτεί στον ιρακινό στρατό αλλά θεωρείται πως σε κάποιες περιπτώσεις δρα αυτόνομα.

«Η ανταπόδοσή μας εναντίον του αμερικανού εχθρού είναι αναπόφευκτη και μπορεί να πλήξουμε εργαλεία του στη Σαουδική Αραβία», ανέφερε χθες η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, συμμαχία προσκείμενη στην Τεχεράνη.

Αν και ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News, ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν σε «συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση», η ιρακινή προεδρία κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ».

Η Τεχεράνη καταδίκασε τους βομβαρδισμούς στη γειτονική χώρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ, AFP