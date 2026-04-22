Ξεκινά νέος στολίσκος για τη Γάζα με περίπου 100 σκάφη και 1.000 συμμετέχοντες

Περίπου 1.000 άνθρωποι αναμένεται να επιχειρήσουν να φτάσουν στη Γάζα μέσω θαλάσσης, στο πλαίσιο νέας διεθνούς αποστολής πολιτών που επιδιώκει να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια παρακάμπτοντας τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία Global Sumud Flotilla, περιλαμβάνει σχεδόν 100 σκάφη που θα αποπλεύσουν από διάφορα λιμάνια της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Αυγούστα στη Σικελία, η Βαρκελώνη και η Μασσαλία. Αναμένεται επίσης να ενισχυθεί στην πορεία με πλοία που θα ξεκινήσουν από την Ελλάδα και την Τουρκία.

Οι διοργανωτές περιγράφουν την αποστολή ως τη μεγαλύτερη θαλάσσια κινητοποίηση πολιτών για τη Γάζα μέχρι σήμερα, με στόχο τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου και την άρση αυτού που χαρακτηρίζουν «παράνομο αποκλεισμό» της περιοχής.

Η αποστολή πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες «πρόκληση» και «απειλή», υποστηρίζοντας ότι έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς.

Η προηγούμενη αποστολή, τον Οκτώβριο του 2025, είχε ανακοπεί σε διεθνή ύδατα βόρεια της Αιγύπτου, όταν ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στα πλοία, κατέσχεσαν τα σκάφη και προχώρησαν σε συλλήψεις ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών που βρίσκονταν επί του στόλου, μεταξύ των οποίων και η Greta Thunberg. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες ημέρες αργότερα και επέστρεψαν στις χώρες τους.

Το Ισραήλ είχε τότε υποστηρίξει ότι η αποστολή δεν είχε ανθρωπιστικό χαρακτήρα αλλά αποτελούσε πολιτική ενέργεια, ισχυριζόμενο ακόμη ότι χρηματοδοτείται από τη Χαμάς, κάτι που οι διοργανωτές έχουν απορρίψει.

Η νέα αποστολή ενδέχεται να αντιμετωπίσει παρόμοια εξέλιξη, καθώς θεωρείται απίθανο το Ισραήλ να επιτρέψει στα πλοία να προσεγγίσουν τη Γάζα. «Γνωρίζουμε τον κίνδυνο και τις δυσκολίες», δήλωσε ακτιβιστής που συμμετέχει στην αποστολή, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η προηγούμενη κινητοποίηση ανέδειξε τα όρια του συστήματος επιτήρησης.

Ενόψει της αναχώρησης, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν συνέδριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών, πολιτικών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε η «Διακήρυξη των Βρυξελλών», η οποία ζητά τη δημιουργία ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου προς τη Γάζα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

