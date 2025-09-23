Ξανά εκτός καθηκόντων η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας για λόγους υγείας

Η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας θα απουσιάσει ξανά από τα καθήκοντά της -αυτή τη φορά για έναν μήνα- λόγω θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάακον αναμένεται να υποβληθεί σε «πρόγραμμα αποκατάστασης των πνευμόνων», σύμφωνα με το Παλάτι, καθώς αντιμετωπίζει σχετικά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τη διάγνωση χρόνιας πνευμονικής ίνωσης το 2018.

Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν, πως «θα υπάρξουν περίοδοι που θα πρέπει να απέχω από τα καθήκοντά μου, ανάλογα με την πορεία της νόσου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού, η πριγκίπισσα θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης τον Οκτώβριο και δεν θα λάβει μέρος σε επίσημες εκδηλώσεις, με εξαίρεση το επίσημο δείπνο για τους εκπροσώπους του Στόρτινγκ στις 23 Οκτωβρίου. Η επιστροφή της στα καθήκοντα δρομολογείται για τον Νοέμβριο.

«Η Πριγκίπισσα Μέττε-Μαρίτ θα υποβληθεί σε ένα μήνα πνευμονικής αποκατάστασης στη Νορβηγία από τις αρχές Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου, η πριγκίπισσα δεν θα εκτελέσει επίσημα καθήκοντα τον Οκτώβριο, αλλά προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις, όπως το δείπνο για τους εκπροσώπους του Storting στο Βασιλικό Παλάτι στις 23 Οκτωβρίου. Η πριγκίπισσα αναμένεται να επαναλάβει τα επίσημα καθήκοντά της τον Νοέμβριο» αναφέρει συγκεκριμένα, η ανακοίνωση από το Παλάτι.

