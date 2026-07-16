WSJ: Πώς ο Πούτιν από πρότυπο του Σι μετατράπηκε σε «κομπάρσο» της συμμαχίας

Δημοσίευμα της αμερικάνικης Wall Street Journal (WSJ) παρουσιάζει τη μεταβολή στις σχέσεις Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, με αρχική αναφορά το 2013, όπου ο Ρώσος πρόεδρος κατά το ίδιο μέσο θεωρούνταν «πρότυπο» για τον Κινέζο ομόλογό του.

Το 2013, κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα ως ηγέτης της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ δεν είχε κρύψει τον θαυμασμό του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον είχε αποκαλέσει «πρότυπό» του. Αυτό που γοήτευε τότε τον Σι ήταν η ικανότητα του Ρώσου προέδρου να εξασφαλίζει μια θέση στο τραπέζι των ισχυρών του πλανήτη, παρά το γεγονός ότι διοικούσε μια οικονομία σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένη από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε τη Μόσχα σε πρωτοφανή διεθνή απομόνωση, οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί πλήρως, περιγράφει το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης. Πλέον,ο Πούτιν δεν είναι πλέον το πρότυπο του Σι, είναι ο αδύναμος, ο «κομπάρσος», ή κατά τη WSJ ο «junior εταίρος» μιας σχέσης που γέρνει δραματικά υπέρ του Πεκίνου.

China is preparing for Putin’s death: Beijing is looking at the dictator’s potential successors



According to The Wall Street Journal, China is increasingly building relations with Russian officials and members of the elite who could play a key role after Putin leaves power.



The… https://t.co/d19zwajyq0 pic.twitter.com/l7TnOZD4EN — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2026

Πώς άλλαξαν οι ισορροπίες ανάμεσα σε Πούτιν και Σι

Η αλλαγή των ισορροπιών αποτυπώθηκε κατά την επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο. Ο μεγάλος στόχος της ρωσικής αποστολής ήταν να αποσπάσει το «πράσινο φως» για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ενός έργου ζωτικής σημασίας για τη Μόσχα, που θα μετέφερε στην Ασία το αέριο που κάποτε αγόραζε η Ευρώπη.

Ωστόσο, η ρωσική αντιπροσωπεία της Gazprom προσέκρουσε σε κινεζικό τοίχο, σύμφωνα με τη WSJ. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι θα υπέγραφαν τη συμφωνία μόνο αν η Ρωσία τούς πουλούσε το αέριο σε τιμές ανάλογες με αυτές της εγχώριας ρωσικής αγοράς. Με απλά λόγια, το Πεκίνο ζήτησε από το Κρεμλίνο να επιδοτήσει την κινεζική βιομηχανία. Μάλιστα, διεμήνυσαν στους Ρώσους να μην επαναφέρουν το ζήτημα αν δεν αλλάξουν οι όροι.

Ο Πούτιν έφυγε από την κινεζική πρωτεύουσα με 42 δευτερεύουσες διμερείς συμφωνίες, αλλά χωρίς το πολυπόθητο συμβόλαιο για τον αγωγό. «Ο Σι υποδέχτηκε τον Πούτιν σαν αυτοκράτορα που δέχεται επισκέπτη στον πύργο του και μετά τον έστειλε πίσω με άδεια χέρια», σχολίασε ο Γιοργκ Βούτκε, έμπειρος επιχειρηματίας με βαθιά γνώση των σινορωσικών σχέσεων.

Xi once saw Putin as a role model. Now he's someone the Chinese president manages. https://t.co/zrsOE4zWYH — The Wall Street Journal (@WSJ) July 14, 2026

Μία συμμαχία με κοινή αντιπαλότητα

Αν και οι δύο ηγέτες διακηρύσσουν μια φιλία «χωρίς όρια», η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζή σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα. Η συμμαχία τους δεν βασίζεται σε κοινές αξίες ή πολιτισμικούς δεσμούς, αλλά στην κοινή τους εχθρότητα απέναντι στην παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ.

Σήμερα, η Ρωσία χρειάζεται την Κίνα πολύ περισσότερο από ό,τι η Κίνα τη Ρωσία. Πριν από τον πόλεμο, η Κίνα αντιπροσώπευε μόλις το 10% του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας. Σήμερα, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 40%. Αντίθετα, η Ρωσία αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 4% του συνολικού εμπορίου της Κίνας.

Αυτή η ασυμμετρία έχει αρχίσει να προκαλεί τριγμούς στο εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς φθηνά κινεζικά προϊόντα, από αυτοκίνητα και βαριά μηχανήματα μέχρι κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έχουν κατακλύσει τη ρωσική αγορά, πνίγοντας τους ντόπιους παραγωγούς, ενώ κοντινοί σύμμαχοι του Πούτιν, όπως ο Σεργκέι Τσεμέζοφ (επικεφαλής του αμυντικού κολοσσού Rostec), πίεσαν την κυβέρνηση να λάβει προστατευτικά μέτρα και δασμούς για να ανακόψει την κινεζική κυριαρχία στα αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη WSJ, oι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας εντοπίζουν όλο και συχνότερα κινεζικές απόπειρες κατασκοπείας σε μεσαία στελέχη της διοίκησης, όμως η Μόσχα επιλέγει να σιωπά για να μην διαταράξει τις σχέσεις της με τον μοναδικό μεγάλο οικονομικό της σύμμαχο.

China is quietly building relationships inside Russia that extend well beyond Putin, cultivating ties with officials and elites who will shape the country after he is gone.



Russia has also discovered growing Chinese espionage attempts among mid-level government officials — but… pic.twitter.com/3N7fHMuOAC — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Ο γνώστης της ιστορίας Σι και η στάση του απέναντι στον Πούτιν

Ο Σι Τζινπίνγκ γνωρίζει καλά το ιστορικό πλαίσιο των δύο χωρών. Τη δεκαετία του 1950, η υπεροπτική στάση της Σοβιετικής Ένωσης (υπό τον Στάλιν και τον Χρουστσόφ) απέναντι στην Κίνα του Μάο Τσετούνγκ οδήγησε στο περίφημο σινοσοβιετικό σχίσμα, μια ρήξη που εκμεταλλεύτηκε αριστοτεχνικά η Ουάσιγκτον.

Για τον λόγο αυτό, ο Σι προσέχει ιδιαίτερα να μην ταπεινώνει τον Πούτιν δημόσια. Στην κρατική κινεζική τηλεόραση και στις επίσημες φωτογραφίες, οι δύο ηγέτες εμφανίζονται ως απόλυτα ίσοι. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, η Κίνα πιέζει αμείλικτα.

«Το μάθημα αυτής της σχέσης είναι ότι δεν χρησιμοποιείς τη θέση σου ως ισχυρός εταίρος για να εξευτελίσεις τον αδύναμο», εξηγεί ο Σεργκέι Ράντσενκο, καθηγητής διεθνών σχέσεων. «Ο Πούτιν είναι εξαιρετικά ευαίσθητος με το κύρος του. Αν νιώσει ότι τον υποτιμούν, αντιδρά σπασμωδικά».

Η Κίνα εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη του Πούτιν για «αναγνώριση» για να αποσπάσει στρατηγικές παραχωρήσεις. Για παράδειγμα, η Μόσχα αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να δεχτεί το κινεζικό γουάν ως το κύριο νόμισμα για τη σχεδιαζόμενη Τράπεζα Ανάπτυξης του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, κάτι που αρνιόταν επί μία δεκαετία φοβούμενη την απώλεια της επιρροής της στην Κεντρική Ασία.

Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται και η στάση του Πούτιν προς τη Βόρεια Κορέα. Η πρόσφατη στρατιωτική προσέγγιση της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, η οποία περιλαμβάνει ακόμα και αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, φέρεται να έχει θορυβήσει έντονα την Κίνα.

Το Πεκίνο φοβάται ότι η μεταφορά ρωσικής στρατιωτικής τεχνολογίας στην Πιονγιάνγκ θα αναβαθμίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν. Μια τέτοια εξέλιξη θα ανάγκαζε τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία να έρθουν ακόμη πιο κοντά στις ΗΠΑ, υπονομεύοντας τις κινεζικές προσπάθειες να μειωθεί η αμερικανική επιρροή στην Ανατολική Ασία.

Μάλιστα, όταν ο Πούτιν σχεδίαζε να επισκεφθεί διαδοχικά το Πεκίνο και την Πιονγιάνγκ, η Κίνα του ζήτησε να αλλάξει το δρομολόγιο και να μεσολαβήσει στάση στο Βιετνάμ. Το Πεκίνο ήθελε πάση θυσία να αποφύγει τη δημιουργία της εικόνας ενός «άξονα των αυταρχικών καθεστώτων» (Κίνας-Ρωσίας-Βόρειας Κορέας) στα μάτια της Δύσης.

Xi once saw Putin as a role model. Now he’s someone the Chinese president manages. https://t.co/bF9QHygBEf via @WSJ — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) July 14, 2026

Η Κίνα χτίζει γέφυρες με τη νέα γενιά Ρώσων αξιωματούχων

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο χτίζει γέφυρες με τη νέα γενιά Ρώσων αξιωματούχων και ελίτ που θα διαδεχθούν τον Πούτιν. Η αντιδυτική στροφή έχει πλέον ριζώσει τόσο βαθιά στους ρωσικούς θεσμούς που θα επιβιώσει και μετά τη δική του αποχώρηση.

Η ιστορική ειρωνεία είναι τεράστια, όπως επισημαίνει το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης. Η Ρωσία, η οποία κάποτε έβλεπε τον εαυτό της ως μια περήφανη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, μετατρέπεται σταδιακά σε μια χώρα-δορυφόρο της Κίνας.

«Η Κίνα έχει μια μοναδική ευκαιρία να μετατρέψει τη Ρωσία σε ένα είδος γιγαντιαίου Πακιστάν ή Λάος», καταλήγει ο Γκαμπούεφ. «Μια χώρα τεράστια σε έκταση, αλλά απόλυτα εξαρτημένη από το Πεκίνο, η οποία θα κοιτάζει την Κίνα ως το μοναδικό της πρότυπο και τη μοναδική της πηγή εκσυγχρονισμού».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

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