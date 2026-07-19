WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο η Κίνα ή η Ρωσία να βοήθησαν το Ιράν να πλήξει αμερικανική βάση

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται έπειτα από πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το απόγευμα του Σαββάτου (18/7) το Ιράν εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι, εκτός από τους δύο νεκρούς, αρκετοί ακόμη στρατιωτικοί τραυματίστηκαν. Τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία της Ιορδανίας και έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ όσοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα επέστρεψαν στις μονάδες τους. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ένας Αμερικανός στρατιώτης εξακολουθεί να αγνοείται.

Η επίθεση σημειώθηκε στην αεροπορική βάση Μουάφακ Σάλτι, εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από το Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, επλήγησαν τόσο επανδρωμένα όσο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που βρίσκονταν στη βάση.

Ιράν: Το σενάριο πληροφορόρησης από Κίνα και Ρωσία

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Τεχεράνη έχει προσαρμόσει την τακτική της απέναντι στα αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα, χρησιμοποιώντας πυραύλους πολύ υψηλής ταχύτητας που μπορούν να πραγματοποιούν ελιγμούς κατά την τελική τους πορεία προς τον στόχο.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι το Ιράν ενδέχεται να λαμβάνει βοήθεια από την Κίνα ή τη Ρωσία για την ακριβή στόχευση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών από εχθρική ενέργεια μετά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο επανέναρξης ευρείας στρατιωτικής δράσης εάν σκοτώνονταν Αμερικανοί στρατιώτες.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, με στόχο, όπως ανέφερε, να τιμωρήσουν την Τεχεράνη για την επίθεση και να περιορίσουν τις δυνατότητές της να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μαχητικά αεροσκάφη F-16 μεταφέρονται από τη Γερμανία, ενώ στην περιοχή αναπτύσσονται και αεροσκάφη F-35 από βρετανική βάση, μαζί με ιπτάμενα τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει στα μέσα Ιουνίου η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ και τη σταδιακή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αποσύρεται επισήμως από τη συμφωνία, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των όρων της.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες «μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν», εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.

Η νέα δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Ουάσινγκτον.

Όπως δήλωσε, οι ενέργειες των ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε εκ νέου «Μεγάλο Σατανά», «απέδειξαν σε όλους πόσο άνευ αξίας και αναξιόπιστη είναι η υπογραφή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ο εκφοβισμός, οι ηγεμονικές φιλοδοξίες και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής πολιτικής και του αμερικανικού δόγματος», υποστήριξε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες «μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν», χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες ενέργειες αναφερόταν.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal