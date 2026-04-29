WSJ: O Τραμπ ετοιμάζει εντολή για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του, να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στόχος είναι να πληγούν τα οικονομικά του καθεστώτος, σε μια υψηλού ρίσκου προσπάθεια να εξαναγκαστεί το Ιράν να υποχωρήσει στο πυρηνικό της πρόγραμμα, κάτι που μέχρι σήμερα αρνείται.

Σε πρόσφατες συσκέψεις, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επέλεξε να συνεχίσει την πίεση στην ιρανική οικονομία και κυρίως στις εξαγωγές πετρελαίου, περιορίζοντας τη ναυσιπλοΐα προς και από τα λιμάνια της χώρας.

Εκτίμησε ότι τα εναλλακτικά σενάρια, είτε η επανέναρξη βομβαρδισμών είτε η πλήρης αποχώρηση από τη σύγκρουση, ενέχουν μεγαλύτερο ρίσκο.

Η συνέχιση του αποκλεισμού, ωστόσο, παρατείνει μια σύγκρουση που ήδη επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ. Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί, ενώ καταγράφεται και μείωση στη δημοτικότητα του Τραμπ. Παράλληλα, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί σημαντικά.

Παρότι ο Τραμπ έχει αποφύγει την περαιτέρω κλιμάκωση μετά την κατάπαυση πυρός του Απριλίου, εξακολουθεί να επιδιώκει την ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν. Βασικός του στόχος παραμένει η πλήρης αποδόμηση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Αποκλεισμός χωρίς σαφή έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν

Η στρατηγική του αποκλεισμού θεωρείται ότι ασκεί έντονη πίεση στην ιρανική οικονομία, η οποία δυσκολεύεται ακόμη και να διαθέσει το πετρέλαιό της.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν προσφέρει μια ξεκάθαρη και άμεση λύση στη σύγκρουση.

Η διακοπή των εχθροπραξιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη αποκλιμάκωση, αλλά θα περιόριζε τη διαπραγματευτική ισχύ των ΗΠΑ. Από την άλλη, μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή και να αυξήσει το κόστος της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ καταγράφονται διαφορετικές απόψεις για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Ορισμένοι υποστηρίζουν τη συνέχιση της πίεσης προς το Ιράν, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης.

Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν στάσιμες. Το Ιράν ζητά χρόνο για εσωτερικές διαβουλεύσεις, ενώ οι διεθνείς μεσολαβητές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το ενδεχόμενο προόδου.

Συνολικά, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις δύο πλευρές να εκτιμούν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται άμεσα μια οριστική λύση.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal