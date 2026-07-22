WSJ: Ο Τραμπ ενέκρινε ιστορική πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε μια, όπως την περιγράφει η Wall Street Journal, ιστορική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στη χώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, και ο εμπλουτισμός ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η συμφωνία του Τραμπ με τον Μπιν Σαλμάν θα έχει διάρκεια 30 ετών και εκτιμάται ότι η αξία της ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

President Trump has formally approved a landmark agreement with Saudi Arabia that will provide the country with a civilian nuclear program and potentially open the door to uranium enrichment in the kingdom’s territory, according to U.S. officials. https://t.co/B6QUmxVVpw — The Wall Street Journal (@WSJ) July 22, 2026

Ο βασικός στόχος της συμφωνίας Τραμπ με Σαουδική Αραβία

Βασικός στόχος της συμφωνίας είναι να ανατεθεί σε αμερικανικές εταιρείες η ανάπτυξη της πυρηνικής υποδομής της Σαουδικής Αραβίας, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή ανταγωνιστών, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσουν τον έλεγχο του προγράμματος και θα μειώσουν τον κίνδυνο στρατιωτικής αξιοποίησης της πυρηνικής τεχνολογίας.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας προβλέπει ότι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να κατασκευάσουν μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Σαουδική Αραβία, εφόσον κοινή αμερικανοσαουδαραβική μελέτη καταλήξει ότι κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και εμπορικά απαραίτητο. Η μελέτη θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα εξετάσει κατά πόσο συμφέρει η παραγωγή πυρηνικού καυσίμου εντός της χώρας αντί της εισαγωγής του.

U.S. President Donald Trump approves a nuclear agreement with Saudi Arabia that may allow the kingdom to enrich uranium, two AP sources say. https://t.co/4XjKipdMGO — The Associated Press (@AP) July 22, 2026

Πώς μπορεί να γίνει ο εμπλουτισμός ουρανίου στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν με τη λεγόμενη μέθοδο «black box», χωρίς να μεταφερθεί στη Σαουδική Αραβία η ευαίσθητη τεχνολογία εμπλουτισμού ουρανίου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι θα διατηρήσουν τον έλεγχο ώστε το εμπλουτισμένο ουράνιο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς ούτε τα χρησιμοποιημένα πυρηνικά καύσιμα να επανεπεξεργαστούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Εάν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης η Ουάσινγκτον διαφωνήσει με την κατασκευή της μονάδας, η Σαουδική Αραβία δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου μόνη της ή σε συνεργασία με άλλη χώρα για διάστημα δέκα ετών.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί από τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και τον Σαουδάραβα υπουργό Ενέργειας, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, ενώ στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο για εξέταση. Ωστόσο, η απόρριψή της θεωρείται δύσκολη, καθώς θα απαιτούσε κοινό ψήφισμα και αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε περίπτωση προεδρικού βέτο.

Breaking News: The Trump administration is said to have reached a nuclear agreement with Saudi Arabia that could lead to the country enriching its own fuel. https://t.co/VvYIF7S9iI — The New York Times (@nytimes) July 22, 2026

Τα υπέρ και τα κατά της συμφωνίας των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας εκτιμούν ότι θα ενισχύσει την αμερικανική πυρηνική βιομηχανία, θα εμβαθύνει τις στρατηγικές σχέσεις ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας και θα περιορίσει τη γεωπολιτική επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στη Μέση Ανατολή. Μεγάλος ωφελημένος αναμένεται να είναι και η Westinghouse Electric, καθώς ο αντιδραστήρας AP1000 της εταιρείας συγκαταλέγεται στα επικρατέστερα σχέδια για το σαουδαραβικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, η σαουδαραβική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας θα της επιτρέψει να καλύψει μέρος των εγχώριων ενεργειακών αναγκών χωρίς να καταναλώνει πετρέλαιο, αυξάνοντας έτσι τις διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγές και τα κρατικά έσοδα.

Η συμφωνία, πάντως, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ και μεταξύ ειδικών, που αντιτίθενται στη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Επικριτές προειδοποιούν ότι ακόμη και ένα αυστηρά ελεγχόμενο πρόγραμμα θα μπορούσε να ενθαρρύνει και άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να επιδιώξουν αντίστοιχες δυνατότητες.

Σύμφωνα με τη WSJ, ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει αποδεχθεί το λεγόμενο «Πρόσθετο Πρωτόκολλο» του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το οποίο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους και επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η διμερής συμφωνία περιλαμβάνει επαρκείς μηχανισμούς εποπτείας, όμως αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι αυτοί δεν επαρκούν για τον εντοπισμό ενδεχόμενων μη δηλωμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal