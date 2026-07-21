WSJ: Το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν μεταφέρει πυρηνικούς φυγοκεντρητές στο «Όρος Αξίνα»

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν μετέφερε το περασμένο φθινόπωρο χιλιάδες συσκευές εμπλουτισμού ουρανίου σε υπόγειες σήραγγες, μέσα σε ένα βουνό.

H συγκεκριμένη εξέλιξη εντείνει τους φόβους ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το Ισραήλ διαβίβασε τα ευρήματα στις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι η μεταφορά των συσκευών φυγοκέντρισης στην τοποθεσία «Όρος Αξίνα» έγινε το περασμένο φθινόπωρο.

Οι συσκευές φυγοκέντρισης είναι μηχανήματα που περιστρέφουν αέριο ουράνιο, διαχωρίζοντας τα ισότοπα για τον εμπλουτισμό του υλικού, είτε για πολιτική χρήση στην πυρηνική ενέργεια είτε για πιθανή κατασκευή όπλων.

Είχε προηγηθεί ο πόλεμος των 12 ημερών τον Ιούνιο, όταν αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σφυροκόπησαν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

WSJ: Αλλάζουν οι στόχοι ΗΠΑ και Ισραήλ

Καθώς οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ απομακρύνονται όλο και περισσότερο από εκείνους των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί να πείσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ξαναρχίσει τις επιθέσεις ευρείας κλίμακας κατά του Ιράν. Στόχος του είναι να πληγούν περαιτέρω τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι προσπάθειες ανασυγκρότησης της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες δέκα ημέρες, με τον Τραμπ να δηλώνει έτοιμος για πλήγμα στο «Όρος Αξίνα».

Το «Όρος Αξίνα» αποτελεί «πιθανό στόχο για ένα γερό πλήγμα», δήλωσε ο Τραμπ στις 13 Ιουλίου. Ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκε ρητά στη συγκεκριμένη τοποθεσία ως στόχο, αν και στο παρελθόν είχε κάνει λόγο για μια υπόγεια ιρανική εγκατάσταση θαμμένη κάτω από γρανίτη.

Η περιοχή παρακολουθείται εδώ και καιρό

Η τοποθεσία, γνωστή στο Ιράν ως Όρος Κοπάνγκ, βρίσκεται υπό την παρακολούθηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εδώ και χρόνια. Τα λιγοστά στοιχεία που είναι γνωστά για τις δραστηριότητες του Ιράν εκεί υποδηλώνουν ότι μια αεροπορική επιδρομή θα συναντούσε σοβαρές δυσκολίες. Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά σε μία από τις κύριες πυρηνικές υποδομές της χώρας και κατασκευάστηκε ως υπόγειος αντικαταστάτης της μονάδας συναρμολόγησης συσκευών φυγοκέντρισης, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από έκρηξη το 2020, ενέργεια που πιθανόν οφειλόταν σε δολιοφθορά.

Η κινητικότητα στο σημείο παραμένει αυξημένη τους τελευταίους 15 μήνες. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), στην περιοχή καταγράφεται συνεχής διέλευση φορτηγών, εργασίες ενίσχυσης των σηράγγων και δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν εργασίες γύρω από ένα παλαιότερο δίκτυο σηράγγων που χρονολογείται από το 2007, το οποίο το Ιράν είχε σφραγίσει.

«Είναι πιθανό το Ιράν να μετέφερε τις συσκευές φυγοκέντρισης στις σήραγγες» του Όρους Αξίνα, δήλωσε ο Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, πρόεδρος του ινστιτούτου.

Εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι το υπόγειο συγκρότημα εκτείνεται σε βάθος 90 έως 135 μέτρων κάτω από συμπαγή βράχο, διαθέτοντας επαρκή χώρο για τη φιλοξενία πολλαπλών εγκαταστάσεων πυρηνικού ενδιαφέροντος.

Με πληροφορίες από WSJ