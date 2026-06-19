WP: Οι μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι το Ισραήλ μπορεί να σαμποτάρει τη συμφωνία με το Ιράν

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενδέχεται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για μια μόνιμη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν.

Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι μίλησαν στην Washington Post, με την εφημερίδα να διευκρινίζει πως αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, κάτι που θα μπορούσε να παραβιάσει βασικούς όρους της υπό διαμόρφωση συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η αξιολόγηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και της κυβέρνησης Τραμπ. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη προειδοποιήσει δημόσια το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες κατά της Χεζμπολάχ που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία που επιχειρεί να διαμορφώσει η Ουάσινγκτον.

Γιατί ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να σαμποτάρει τη συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται η Washington Post, νέα έκθεση πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου, ενόψει των εκλογών του φθινοπώρου, συνδέεται με την ικανότητά του να πείσει το εκλογικό σώμα ότι δεν θα αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Λίβανο και ότι παραμένει έτοιμος να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ.

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις το Μνημόνιο Κατανόησης, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θεωρώντας ότι αποδυναμώνει την πολιτική της μέγιστης πίεσης προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η συμφωνία μπορεί να περιορίσει την ελευθερία κινήσεων της χώρας απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά τους, στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι η συμφωνία δεν στερεί από το Ισραήλ το δικαίωμα να απαντήσει σε περίπτωση επίθεσης της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, θεωρούν πως η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι κρίσιμης σημασίας για την αποφυγή μιας ευρύτερης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή αποχώρησης από τον Λίβανο ενδέχεται να εκληφθεί από μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ως πολιτική ήττα για τον Νετανιάχου.

Το Ισραήλ στηρίζει τις επιχειρήσεις σε βάρος της Χεζμπολάχ

Η Washington Post σημειώνει επίσης ότι η ισραηλινή κοινωνία εξακολουθεί να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας τον Μάιο έδειξε ότι το 70% των Εβραίων πολιτών του Ισραήλ τάσσεται υπέρ της εντατικοποίησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της οργάνωσης.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα ότι η άρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο, ακόμη και χωρίς περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, θα μπορούσε να υπονομεύσει τη εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Η διατήρηση ισραηλινών δυνάμεων σε τμήμα του Λιβάνου αποτελεί συνταγή για καταστροφή», φέρεται να δήλωσε ο αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι χωρίς πλήρη αποχώρηση, η επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν βέβαιη.

Με πληροφορίες από Washington Post