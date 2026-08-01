Το WorldPride πλημμυρίζει τα κανάλια του Άμστερνταμ στη σκιά της επίθεσης στο Βερολίνο

Το Άμστερνταμ έχει ήδη γεμίσει τα κανάλια του με κόσμο, μουσική, σημαίες και πλοιάρια για την Canal Parade του WorldPride, σε μια γιορτή που φέτος κινείται ανάμεσα στην έκρηξη της ορατότητας και στη βαριά σκιά της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου.

Η παρέλαση ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, και αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 19:00. Δεκάδες πολύχρωμα σκάφη, στολισμένα με σημαίες του ουράνιου τόξου και μπαλόνια, διασχίζουν τα ιστορικά κανάλια της ολλανδικής πρωτεύουσας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στις όχθες, στις γέφυρες και στα σημεία της διαδρομής.

Η Canal Parade είναι κάθε χρόνο η κορυφαία στιγμή του Amsterdam Pride. Φέτος, όμως, έχει πρόσθετο βάρος, καθώς η πόλη φιλοξενεί το WorldPride, με σύνθημα UNITY, σε μια χρονιά που συμπίπτει με την επέτειο των 25 χρόνων από τότε που η Ολλανδία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που θεσμοθέτησε τον γάμο για ομόφυλα ζευγάρια.Η εικόνα είναι γιορτινή, αλλά η ασφάλεια είναι εμφανώς ενισχυμένη. Αστυνομικοί περιπολούν με ποδήλατα, σκάφη και αυτοκίνητα, ενώ οι αρχές έχουν αναπτύξει και μη ορατά μέτρα προστασίας. Η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χάλσεμα, είχε προαναγγείλει πρόσθετα μέτρα μετά την επίθεση στο Βερολίνο, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος σε εκδήλωση Pride.

Αστυνομικοί παρακολουθούν την Canal Parade από γέφυρα του Άμστερνταμ, καθώς τα πλοιάρια του WorldPride κινούνται στα κανάλια υπό ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Οι διοργανωτές επιμένουν ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να αλλάξει τον χαρακτήρα της ημέρας. Το μήνυμα παραμένει η συμπερίληψη, η ορατότητα και η άρνηση του φόβου. Η λογική είναι καθαρή: αν ο στόχος της βίας είναι να κάνει τους ανθρώπους να κρυφτούν, η απάντηση του Pride είναι να βγει ακόμη πιο δυνατά στον δημόσιο χώρο.Αυτό φαίνεται και στους συμμετέχοντες. Για πολλούς, η επίθεση στο Βερολίνο δεν έκανε την Canal Parade λιγότερο αναγκαία, αλλά περισσότερο. Η γιορτή στα κανάλια δεν λειτουργεί μόνο ως θέαμα. Είναι και δημόσια δήλωση ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ ζωή δεν θα περιοριστεί επειδή απειλείται.

Στην παρέλαση παρευρίσκεται και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, ο πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός της χώρας. Η παρουσία του δίνει επιπλέον συμβολικό βάρος σε μια διοργάνωση που συνδέει την ολλανδική ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων με τη σημερινή ανάγκη υπεράσπισής τους.Το WorldPride στο Άμστερνταμ δεν είναι μόνο μια μεγάλη διεθνής γιορτή. Είναι και μια υπενθύμιση ότι η ορατότητα παραμένει πολιτική πράξη, ακόμη και σε πόλεις που θεωρούνται σύμβολα ελευθερίας. Η Ολλανδία ήταν η πρώτη χώρα που θεσμοθέτησε τον γάμο για ομόφυλα ζευγάρια. Εικοσιπέντε χρόνια μετά, τα κανάλια του Άμστερνταμ γεμίζουν ξανά με σώματα, φωνές και σημαίες, όχι σαν αυτονόητο κεκτημένο, αλλά σαν κάτι που πρέπει να προστατεύεται δημόσια.

Το φετινό WorldPride έχει έτσι δύο εικόνες ταυτόχρονα. Από τη μία, πλοιάρια που περνούν μέσα από τα κανάλια σαν κινητές σκηνές χαράς. Από την άλλη, αστυνομικές περιπολίες, μνήμη των θυμάτων του Βερολίνου και μια πόλη που ξέρει ότι η γιορτή της χρειάζεται φύλαξη.

Και ίσως αυτό κάνει τη σημερινή παρέλαση ακόμη πιο δυνατή. Δεν είναι Pride παρά τον φόβο. Είναι Pride ακριβώς επειδή υπάρχει φόβος.

Με στοιχεία από Reuters, Associated Press, Pride Amsterdam.

Αστυνομικοί δίπλα σε όχημα της ολλανδικής αστυνομίας, ανάμεσα σε μπαλόνια στα χρώματα του ουράνιου τόξου, κατά τη διάρκεια της Canal Parade

Χρώμα, κοστούμια και δημόσια χαρά στο WorldPride του Άμστερνταμ, όπου η Canal Parade γέμισε τα κανάλια και τους δρόμους της πόλης.

Πλοιάρια με συμμετέχοντες διασχίζουν τα κανάλια του Άμστερνταμ μέσα σε σύννεφα χρώματος, στην Canal Parade του WorldPride.

Στιγμιότυπο από την Canal Parade, με performer πάνω από το νερό και πλήθος να παρακολουθεί από βάρκες και όχθες.

Σκάφος του WorldPride περνά από τα κανάλια του Άμστερνταμ, με μια μεγάλη υδρόγειο να παραπέμπει στο διεθνές μήνυμα ενότητας της φετινής διοργάνωσης