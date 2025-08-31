Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»

Ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα κυκλοφορεί εντός της κυβέρνησης Τραμπ και βασίζεται στην υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου να «καταλάβει» τον θύλακα.

Όπως δημοσιεύει η Washington Post αναφερόμενη στο μεταπολεμικό σχέδιο 38 σελίδων των ΗΠΑ για τη μετεγκατάσταση του πληθυσμού, θα μετέτρεπε τον θύλακα σε περιοχή που θα διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τουλάχιστον 10 χρόνια, ενώ στοχεύουν να το κάνουν «ένα τουριστικό θέρετρο και κόμβο υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της κατασκευής και της τεχνολογίας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σχέδιο φέρει τον τίτλο «Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, ή GREAT Trust» («Ανασύσταση της Γάζας, Οικονομική επιτάχυνση, Καταπίστευμα Μεταμόρφωσης») και αναπτύχθηκε από την GHF.

Η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο 38 σελίδων που περιήλθε σε γνώση της, ο πληθυσμός των 2 εκατομμυρίων της Λωρίδας της Γάζας θα φύγει είτε μέσω «εθελοντικών» αναχωρήσεων σε άλλη χώρα, είτε σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης εντός του παλαιστινιακού θύλακα κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης.

Πίσω από το σχέδιο, κρύβεται η αμφιλεγόμενη οργάνωση Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σκιώδη χρηματοδότηση, η οποία άρχισε να διανέμει βοήθεια τον Μάιο. Το σχέδιο εκτιμά ότι κάθε μεμονωμένη αναχώρηση από τη Γάζα θα εξοικονομήσει στο ίδρυμα 23.000 δολάρια, σε σύγκριση με το κόστος της προσωρινής στέγασης και αυτού που αποκαλεί υπηρεσίες «υποστήριξης ζωής» στις ασφαλείς ζώνες για όσους παραμείνουν.

Στους κατόχους γης θα προσφερεί ένα «ψηφιακό κουπόνι» με αντάλλαγμα τα δικαιώματα ανάπλασης της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με την Post. Επιπρόσθετα, σε κάθε Παλαιστίνιο που θα φύγει θα δοθούν 5.000 δολάρια σε μετρητά και επιδοτήσεις για την κάλυψη ενοικίου τεσσάρων ετών. Θα του δοθούν επίσης τρόφιμα για ένα έτος.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, αλλά το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ.

«Δεν είναι σαφές εάν η λεπτομερής και ολοκληρωμένη πρόταση του GREAT Trust είναι αυτό που έχει κατά νου ο Τραμπ. Αλλά σημαντικά στοιχεία της, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σχεδιάστηκαν ειδικά για να κάνουν πραγματικότητα το όραμα του προέδρου για τη ''Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής''» σχολιάζει η Washington Post.

Και συνεχίζει: «Ίσως το πιο ελκυστικό είναι ότι ισχυρίζεται ότι δεν απαιτεί χρηματοδότηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και προσφέρει σημαντικό κέρδος στους επενδυτές. Σε αντίθεση με το αμφιλεγόμενο και μερικές φορές οικονομικά αδύναμο GHF, το οποίο χρησιμοποιεί ένοπλους εργολάβους ασφαλείας των ΗΠΑ για τη διανομή τροφίμων σε τέσσερις τοποθεσίες στη νότια Γάζα, το σχέδιο δεν βασίζεται σε δωρεές. Αντ' αυτού, θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε αυτό που αποκαλεί «μεγάλα έργα», από εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων και κέντρα δεδομένων έως παραθαλάσσια θέρετρα και πολυώροφα διαμερίσματα».

Το Reuters είχε τονίσει με ρεπορτάζ του στο παρελθόν ότι υπάρχει μια πρόταση για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας καταυλισμών που θα ονομάζονται «περιοχές διαμετακόμισης ανθρωπιστικής βοήθειας» εντός- και πιθανώς εκτός- της Λωρίδας της Γάζας για τη στέγαση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Στις αρχές Αυγούστου, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να λάβουν βοήθεια στη Γάζα από τότε που το GHF άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 2025. Η πλειονότητα των θυμάτων πυροβολήθηκε από ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF.

Στις 4 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αναλάβουν» την ισοπεδωμένη και λιμοκτονούσα Λωρίδα της Γάζας, και να την ανοικοδομήσουν σε "Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής" αφού επανεγκαταστήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό αλλού.

Αυτή η δήλωση πρόθεσης Τραμπ εξόργισε πολλούς Παλαιστίνιους και ανθρωπιστικές οργανώσεις σχετικά με την πιθανή αναγκαστική μετεγκατάσταση από τη Γάζα.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν τα προάστια της πόλης της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή από αέρος και εδάφους, καταστρέφοντας σπίτια και εκδιώχνοντας περισσότερες οικογένειες από την περιοχή, καθώς το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλείται σήμερα για να συζητήσει ένα σχέδιο για την κατάληψη της πόλης.