Washington Post: Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτική επέμβαση στο Μάλι

Η αμερικάνικη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής.

Στόχος των σχεδιαζόμενων αμερικανικών επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται σε αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, είναι η οργάνωση JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), η οποία αποτελεί την πλέον εξοπλισμένη φράξια της αλ Κάιντα στην περιοχή.

Εφόσον το σχέδιο εγκριθεί, το Μάλι θα γίνει η όγδοη χώρα στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει στρατιωτικά πλήγματα από την αρχή της δεύτερης θητείας του. Όπως σημειώνει το αμερικάνικο μέσο, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχικές του διακηρύξεις, σύμφωνα με τις οποίες η πολιτική του θα εστίαζε στον τερματισμό των διεθνών συρράξεων και την ανακατεύθυνση των αμερικανικών πόρων στο εσωτερικό της χώρας.

The Trump administration is weighing military action in the West African country of Mali to target an al-Qaeda-affiliated group known as JNIM, U.S. officials tell the Washington Post. pic.twitter.com/j3M1ySqDL0 — Open Source Intel (@Osint613) July 22, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Διχασμός στον Λευκό Οίκο για την επέμβαση στο Μάλι

Στο ίδιο δημοσίευμα της Washington Post επισημαίνεται πως πίσω από τις κλειστές πόρτες της Ουάσινγκτον, επικρατεί έντονος διχασμός για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας επίθεσης. Κεντρικός υποστηρικτής της σκληρής γραμμής εμφανίζεται ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, διευθυντής αντιτρομοκρατίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος πιέζει ανοιχτά για άμεση χρήση βίας.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απέφυγε να αποκαλύψει αν ο πρόεδρος προτίθεται να προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα στο Μάλι. Αρκέστηκε να δηλώσει ότι η τρομοκρατία στη Σαχέλ αποτελεί «πολυεθνικό πρόβλημα» και κάλεσε τις χώρες της περιοχής να προμηθευτούν αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό για να ενισχύσουν τον δικό τους αγώνα.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά άσκησε κριτική στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα αποδείχθηκε ένας, απολύτως, «ανεπαρκής εταίρος ασφαλείας» για το Μάλι.

Αξίζει να τονιστεί πως η κατάσταση στο Μάλι είναι εξαιρετικά σύνθετη. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα, μαζί με τη Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, διοικείται από στρατιωτικές χούντες που κατέλαβαν την εξουσία με πραξικοπήματα, διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Δύση και στράφηκαν στη Ρωσία για στρατιωτική υποστήριξη.

Για να αντιμετωπίσει τους ισλαμιστές, η χούντα του Μάλι προσέλαβε Ρώσους μισθοφόρους (αρχικά της Wagner και στη συνέχεια της Africa Corps).

🇺🇸🇲🇱 The Donald Trump administration is considering military action in the West African country of Mali against the al-Qaeda-linked group known as JNIM, current and former US officials familiar with the discussions told the Washington Post. pic.twitter.com/KkIOMsmhEV — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) July 23, 2026

Ποια είναι η οργάνωση που έβαλε στο στόχαστρο η κυβέρνηση Τραμπ

Ωστόσο, η βία κλιμακώθηκε δραματικά στο Μάλι, καθώς η JNIM επέβαλε αποκλεισμούς καυσίμων που παρέλυσαν τη χώρα, ενώ πρόσφατα εξαπέλυσε συντονισμένες επιθέσεις στην πρωτεύουσα Μπαμακό, δολοφονώντας ακόμη και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ταυτόχρονα, το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) εδραιώνει την παρουσία του στα σύνορα με τον Νίγηρα, κρατώντας παράλληλα ως όμηρο έναν Αμερικανό ιεραπόστολο.

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο ACLED, ο στρατός του Μάλι και οι Ρώσοι μισθοφόροι ευθύνονται για πολύ περισσότερους θανάτους αμάχων από ό,τι οι ίδιες οι ισλαμιστικές οργανώσεις (925 θάνατοι αμάχων από τις κρατικές και ρωσικές δυνάμεις έναντι 232 από τους τζιχαντιστές τον τελευταίο χρόνο).

Την ίδια ώρα, αναλυτές και ειδικοί σε θέματα Αφρικής εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τις συνέπειες μιας αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Αναδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τον παράγοντα «απουσία πολιτικής στρατηγικής», επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική λύση έχει ήδη αποτύχει. Η Γαλλία επιχείρησε στην περιοχή για μια δεκαετία και οι Ρώσοι για πέντε χρόνια, με το αποτέλεσμα να είναι η συνεχής επιδείνωση της κατάστασης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να πιέσουν για πολιτικό διάλογο.

Με πληροφορίες από Washington Post