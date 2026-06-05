Wall Street Journal: Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να απολύσει «μεγάλο αριθμό εργαζομένων» στις μυστικές υπηρεσίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί ο Μπιλ Πούλτε, ο νέος αναπληρωτής Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, να ξεκινήσει τη διαδικασία απόλυσης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών.

Σε συνέντευξή του στη The Wall Street Journal την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει πει ιδιωτικά στον Πούλτε ότι πιστεύει ότι το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI), το οποίο εποπτεύει 18 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και μονάδες πληροφοριών, είναι «περιττό και/ή υπερβολικά μεγάλο».

«Θα ήθελα να το δω μικρότερο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε ό,τι έχει απομείνει από τις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Ομπάμα. Όταν ρωτήθηκε αν ζητά από τον Πούλτε να απολύσει άτομα, ο Τραμπ είπε ότι θέλει να «ξεκινήσει τη διαδικασία», προσθέτοντας ότι ο τελικός υποψήφιος που θα διοριστεί για να υπηρετήσει μόνιμα στη θέση αυτή θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το έργο.

Πλάνα του Τραμπ για απολύσεις στις μυστικές υπηρεσίες

Ο Τραμπ εξέπληξε πολλούς από τους δικούς του συμβούλους όταν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι διορίζει τον Πούλτε, διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Η κίνηση αυτή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους στο Καπιτώλιο, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για την έλλειψη εμπειρίας του Πούλτε σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος όρισε τον Πούλτε διευθυντή εθνικών πληροφοριών σε προσωρινή βάση, έναν ρόλο που δεν απαιτεί επικύρωση από τη Γερουσία. Μπορεί να υπηρετήσει στη θέση αυτή για 210 ημέρες.

Ο Τραμπ, στη συνέντευξη, υποστήριξε ότι η ιδιότητα του Πούλτε ως αναπληρωτή αποτελεί πλεονέκτημα. «Είσαι λιγότερο δεμένος», είπε. «Σου δίνει κατά κάποιον τρόπο περισσότερη εξουσία, ξέρεις, για ένα σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα».

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Ο πρόεδρος είπε ότι ελπίζει ο Πούλτε να αρχίσει να κάνει αλλαγές σε ολόκληρη την κοινότητα πληροφοριών πριν επιβεβαιωθεί ο μόνιμος διευθυντής πληροφοριών.

«Ειλικρινά, ίσως να είναι καλό για αυτόν να τα ταρακουνήσει όλα πριν έρθουν οι άλλοι», είπε ο Τραμπ. «Γιατί, αν αυτός [ο Πούλτε] μείωνε το μέγεθος, σε συνεργασία μαζί μου… και σε συνεργασία με τον πιθανό διάδοχό του… μπορεί να κάνει μεγάλο μέρος της σκληρής δουλειάς και δεν θα χρειαζόταν να επιβαρύνουμε κάποιον που θα έρθει μετά».

Ο Πούλτε και εκπρόσωποι του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Αμφιβολίες για τον διορισμό του Πούλτε

Οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο Πούλτε, στενός σύμμαχος του Τραμπ, θα χρησιμοποιήσει τη θέση του για να στοχεύσει τους υποτιθέμενους εχθρούς του προέδρου και να πολιτικοποιήσει την υπηρεσία. «Δεν χρειαζόμαστε ένα DNI που θα χρησιμοποιείται ως όπλο», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν (Ρεπουμπλικανός, Ν. Ντακότα).

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συνεντεύξεων με υποψηφίους για τη θέση του μόνιμου διευθυντή πληροφοριών. Είπε ότι την Παρασκευή θα έπαιρνε συνέντευξη από δύο άτομα, «ένα από τον επιχειρηματικό κόσμο και ένα από τον κόσμο της πολιτικής». Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει τα ονόματά τους. «Ο Μπιλ δεν θα μείνει εκεί για πολύ», είπε ο Τραμπ.

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Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί ο Πούλτε να προσεγγίσει το έργο του με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που η υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον έχει διαχειριστεί την υπηρεσία της. Η ΜακΜάχον έχει προχωρήσει στη μείωση του μεγέθους του υπουργείου, το οποίο ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι επιθυμεί να καταργήσει, και στη μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων του σε άλλες υπηρεσίες.

«Έχουμε μειώσει σημαντικά το μέγεθος του υπουργείου Παιδείας, και ομοίως, αυτό [το ODNI] θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερο», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ODNI. «Και αυτό ίσως θα πρέπει ακόμη και να καταργηθεί, και θα πάρουμε αυτή την απόφαση».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal