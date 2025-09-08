US Open: Έντονες αποδοκιμασίες και λίγα χειροκροτήματα για τον Τραμπ στον τελικό

Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστηκε έντονα και μάλιστα σε δημόσια εμφάνισή του.

Στον τελικό των ανδρών του US Open την Κυριακή, ο Τραμπ δέχτηκε αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα όταν εμφανίστηκε στην οθόνη του γηπέδου, ενώ κάποιοι λίγοι τον χειροκρότησαν.

Το ESPN μετέδωσε τις αποδοκιμασίες στο ABC, παρά το αίτημα της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Τένις να λογοκρίνει τις «αντιδράσεις» προς τον Τραμπ. Ο τελικός των ανδρών ήταν μεταξύ του Ιταλού Jannik Sinner και του Ισπανού Carlos Alcaraz.

Η παρουσία Τραμπ προκάλεσε καθυστερήσεις λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας, με τους θεατές να σχηματίζουν μεγάλες ουρές ελέγχου και πολλούς να χάνουν την έναρξη του τελικού μεταξύ του Ιταλού Γιαννίκ Σίνερ και του Ισπανού Κάρλος Αλκαράθ. Ο πρόεδρος βρισκόταν ως προσκεκλημένος της Rolex, εταιρείας που χορηγεί το τουρνουά, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του Τραμπ είχε επιβάλει αυξημένους δασμούς στα προϊόντα της Ελβετίας, χώρας προέλευσης του πολυτελούς ρολογιού.

Η τελευταία φορά που ο Τραμπ είχε παρακολουθήσει το US Open ήταν το 2015, όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος, και τότε είχε δεχθεί επίσης αποδοκιμασίες από το κοινό. Κατά τη διάρκεια του φετινού τελικού, εκτός από τα γιουχαΐσματα, εμφανίστηκαν και στιγμές αμηχανίας, όπως όταν ο Τραμπ ανταποκρίθηκε με ένα σαρκαστικό σχόλιο για το πλήθος.

Η ατμόσφαιρα στο Arthur Ashe Stadium ήταν φορτισμένη τόσο λόγω του αθλητικού γεγονότος όσο και λόγω των πολιτικών εντάσεων που ο Τραμπ εξακολουθεί να προκαλεί, ιδιαίτερα σε μια πόλη όπως η Νέα Υόρκη, όπου η πλειοψηφία των πολιτών δεν τον υποστηρίζει. Παρά τις αντιδράσεις, η επίσκεψη στον τελικό του US Open επισφράγισε για ακόμη μια φορά το προφίλ του Τραμπ ως πρόσωπο που δεν περνάει απαρατήρητο, τόσο στα αθλητικά όσο και στα πολιτικά δρώμενα.