Ύποπτα drones εντοπίστηκαν πάνω από βάση της γαλλικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών

Ύποπτα drones εντοπίστηκαν πάνω από μια βάση γαλλικών στρατιωτικών πληροφοριών τρεις διαφορετικές νύχτες τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε η γαλλική δύναμη Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος.

Τα περιστατικά αυτά αποτελούν την τελευταία πιθανή εισβολή drones σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έρευνα για drones που υποψιάζονται ότι πέταξαν πάνω από μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στην ακτή του Ατλαντικού.

Πτήσεις drones, κυρίως άγνωστης προέλευσης, έχουν διαταράξει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο τους τελευταίους μήνες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τις εισβολές «υβριδικό πόλεμο». Η Ρωσία αρνείται τακτικά τις κατηγορίες ότι είναι υπεύθυνη.

Η εμφάνιση drones στη Γαλλία

Οι πρώτες θεάσεις drones πάνω από τη στρατιωτική βάση Creil στη βόρεια Γαλλία σημειώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δήλωση της γαλλικής δύναμης Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος. Η βάση Creil στεγάζει ένα κέντρο εκπαίδευσης πληροφοριών, όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης Τομά Μπαρντέν, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της βάσης πέρυσι, στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Μια μονάδα ανταποκρίθηκε στα ύποπτα drones της 26ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει αν τα εξουδετέρωσε ή απλώς τα ανέκοψε. Ένα εξειδικευμένο ελικόπτερο έφτασε μόνο αφού τα drones είχαν φύγει, πρόσθεσε.

Λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών, ήταν αδύνατο να επιβεβαιωθεί αν οι ύποπτες θεάσεις τις νύχτες της 28ης και 30ης Νοεμβρίου ήταν drones ή εμπορικά αεροσκάφη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Αυτή η ευαίσθητη στρατιωτική βάση δεν υπέστη ζημιές και παραμένει πλήρως λειτουργική για όλες τις αποστολές της... Διεξάγεται έρευνα. Οποιαδήποτε σύνδεση με ξένες προκλήσεις είναι, σε αυτό το στάδιο, πρόωρη».

Με πληροφορίες από το Reuters