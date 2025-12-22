UNICEF: «Μία εικόνα σιωπηλής δύναμης» - Αυτή είναι η φωτογραφία της χρονιάς

Με τίτλο: «η εκπαίδευση για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν, μία ήσυχη πράξη δύναμης», η UNICEF επίλεξε τη δική της φωτογραφία της χρονιάς, λίγο πριν το τέλος του 2025.

Η φωτογραφία της Γαλλίδας φωτορεπόρτερ Elise Blanchard κέρδισε το «UNICEF Photo of the Year 2025», απεικονίζοντας τη δεκάχρονη Χατζίρα να διαβάζει το σχολικό της βιβλίο σε ένα απομακρυσμένο χωριό της επαρχίας Νανγκαρχάρ στο Αφγανιστάν, σε μια χώρα όπου εκατομμύρια κορίτσια στερούνται πλέον το δικαίωμα στη μόρφωση.

Η φωτογραφία βραβεύτηκε από τη UNICEF Γερμανίας και αναδεικνύει, όπως επισημαίνεται, «μια ήσυχη αλλά αδιάλλακτη δίψα για γνώση». Σε ένα περιβάλλον φτώχειας και περιορισμών, το βλέμμα της Χατζίρα γίνεται σύμβολο ελπίδας για μια ολόκληρη γενιά κοριτσιών.

UNICEF: Η εκπαίδευση των κοριτσιών στο Αφγανιστάν σε αριθμούς

Η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση στο Αφγανιστάν έχει συρρικνωθεί δραματικά: Περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια κορίτσια δεν έχουν δικαίωμα φοίτησης στο σχολείο, σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF.

Από το 2021, απαγορεύεται στα κορίτσια η εκπαίδευση πέρα από το δημοτικό, ενώ σε πολλές περιοχές εμποδίζεται ακόμη και η άτυπη μάθηση. Το Αφγανιστάν είναι σήμερα η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου απαγορεύεται συστηματικά η εκπαίδευση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια βαθμίδα.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι αν οι περιορισμοί συνεχιστούν, πάνω από 4 εκατ. κορίτσια θα στερηθούν πλήρως τη μόρφωση έως το 2030.

Η έλλειψη εκπαίδευσης δεν επηρεάζει μόνο το μέλλον των ίδιων των κοριτσιών, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, καθώς συνδέεται άμεσα με αυξημένη φτώχεια, παιδικούς γάμους, προβλήματα υγείας και περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη.

Όπως σημειώνει η UNICEF, για εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως -και ειδικά για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν- η εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα. Η εικόνα της Χατζίρα υπενθυμίζει ότι, εκεί όπου αλλού το σχολείο θεωρείται δεδομένο, αλλού η μάθηση γίνεται πράξη αντίστασης.

Η οργάνωση συνεχίζει να δρα στο Αφγανιστάν, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια, υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες, καθώς και άτυπα προγράμματα μάθησης όπου αυτό είναι εφικτό. Όπως τονίζεται, οι δωρεές επιτρέπουν στη UNICEF να παρεμβαίνει άμεσα σε κρίσεις και να στηρίζει παιδιά που στερούνται βασικά δικαιώματα.