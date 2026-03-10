Uber: Νέα ρύθμιση θα επιτρέπει στις γυναίκες να βρίσκουν γυναίκες οδηγούς

Η Uber παρουσίασε τη Δευτέρα στις ΗΠΑ μια λειτουργία που επιτρέπει στις γυναίκες επιβάτες και οδηγούς σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκουν άλλες γυναίκες για τις μετακινήσεις τους.

Η ρύθμιση αποτελεί επέκταση ενός πιλοτικού προγράμματος που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια της πλατφόρμας κλήσης οχημάτων.

Η νέα λειτουργία εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, παρά την εν εξελίξει ομαδική αγωγή κατά της πολιτικής αυτής στην Καλιφόρνια, η οποία ασκήθηκε από οδηγούς της Uber που υποστηρίζουν ότι δημιουργούνται διακρίσεις έναντι των ανδρών. Η ανταγωνιστική εταιρεία μεταφοράς επιβατών Lyft αντιμετωπίζει επίσης αγωγή για διακρίσεις λόγω μιας παρόμοιας λειτουργίας που εισήγαγε σε εθνικό επίπεδο το 2024.

Τι αλλάζει στην Uber

Η λειτουργία, που ανακοινώθηκε σε μια ανάρτηση στο blog, επιτρέπει στις γυναίκες να ζητήσουν γυναίκα οδηγό μέσω μιας επιλογής στην εφαρμογή που ονομάζεται «Γυναίκες οδηγοί». Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν άλλη διαδρομή αν η αναμονή για γυναίκα είναι πολύ μεγάλη, και μπορούν επίσης να κάνουν κράτηση εκ των προτέρων για διαδρομή με γυναίκα οδηγό. Μια τρίτη επιλογή επιτρέπει στις γυναίκες χρήστες να ορίσουν μια προτίμηση για γυναίκα οδηγό στις ρυθμίσεις της εφαρμογής τους, κάτι που θα αυξήσει τις πιθανότητες να τους αντιστοιχιστεί μια γυναίκα οδηγός, αν και δεν το εγγυάται. Η Uber επιτρέπει επίσης στους χρήστες εφηβικών λογαριασμών να ζητήσουν γυναίκες οδηγούς.

Οι γυναίκες οδηγοί της Uber μπορούν να ορίσουν τις προτιμήσεις της εφαρμογής για να ζητήσουν διαδρομές με γυναίκες επιβάτες και μπορούν να απενεργοποιήσουν αυτή την προτίμηση ανά πάσα στιγμή.

Η Uber, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, αναφέρει ότι περίπου το ένα πέμπτο των οδηγών της στις ΗΠΑ είναι γυναίκες, αν και η αναλογία αυτή ποικίλλει ανάλογα με την πόλη.

Δύο οδηγοί της Uber στην Καλιφόρνια κατέθεσαν ομαδική αγωγή εναντίον της Uber τον Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία «Women Preferences» (Προτιμήσεις γυναικών) παραβιάζει τον νόμο Unruh της Καλιφόρνια, ο οποίος απαγορεύει τη διάκριση λόγω φύλου από τις επιχειρήσεις. Η αγωγή υποστηρίζει ότι η λειτουργία αυτή δίνει στις γυναίκες οδηγούς, που αποτελούν μειονότητα, πρόσβαση σε όλο το σύνολο των επιβατών, ενώ οι άνδρες οδηγοί, που αποτελούν την πλειοψηφία, ανταγωνίζονται για ένα μικρότερο σύνολο επιβατών. Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι η πολιτική της Uber «ενισχύει το στερεότυπο ότι οι άνδρες είναι πιο επικίνδυνοι από τις γυναίκες».

Η Uber αμφισβήτησε ότι η νέα της λειτουργία παραβιάζει τον νόμο Unruh, υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί ένα ισχυρό και αναγνωρισμένο δημόσιο συμφέρον για την ενίσχυση της ασφάλειας».

«Αυτή η λειτουργία είναι μια λογική λύση σε ένα μακροχρόνιο αίτημα τόσο των γυναικών οδηγών όσο και των επιβατών, οι οποίοι δήλωσαν στην Uber ότι θα ένιωθαν πιο άνετα και ασφαλείς αν μπορούσαν να επιλέξουν να ταξιδέψουν με άλλη γυναίκα», ανέφερε η εταιρεία στην αγωγή που κατέθεσε στο δικαστήριο.

Δύο οδηγοί της Lyft έχουν καταθέσει παρόμοια αγωγή κατά της εταιρείας για τη λειτουργία «Women+Connect», η οποία επιτρέπει στις γυναίκες και στα non-binary άτομα να ταιριάζουν με οδηγούς της ίδιας ταυτότητας.

Η εφραμογή της νέας λειτουργίας

Η Uber δοκίμασε τη λειτουργία «Women Preferences» (Προτιμήσεις γυναικών) στο Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες και το Ντιτρόιτ το περασμένο καλοκαίρι και την επέκτεινε σε 26 πόλεις των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Η εταιρεία λάνσαρε για πρώτη φορά μια έκδοση της λειτουργίας στη Σαουδική Αραβία το 2019, μετά τον ιστορικό νόμο της χώρας που παραχωρεί στις γυναίκες το δικαίωμα να οδηγούν. Τώρα προσφέρει παρόμοιες επιλογές σε 40 άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και του Μεξικού.

Τόσο η Uber όσο και η Lyft αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια κριτική για τα επίπεδα ασφάλειας που προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων αναφορών για σεξουαλικές επιθέσεις τόσο από επιβάτες όσο και από οδηγούς. Τον Φεβρουάριο, ομοσπονδιακή επιτροπή ενόρκων έκρινε την Uber νομικά υπεύθυνη σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης του 2023 και η εταιρεία υποχρεώθηκε να καταβάλει 8,5 εκατομμύρια δολάρια σε μια γυναίκα από την Αριζόνα που ισχυρίστηκε ότι βιάστηκε από έναν από τους οδηγούς της.

Η Uber υποστηρίζει ότι, επειδή οι οδηγοί της δεν έχουν προσληφθεί ως υπάλληλοι, δεν ευθύνεται για την ανάρμοστη συμπεριφορά τους. Ωστόσο, η Uber δηλώνει ότι έχει λάβει πολλαπλά μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την Lyft το 2021 για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με οδηγούς που έχουν απομακρυνθεί από τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών λόγω καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση και άλλα εγκλήματα.

Η Uber δηλώνει ότι οι αναφορές για σεξουαλικές επιθέσεις έχουν μειωθεί με την πάροδο των ετών. Σύμφωνα με αναφορές της Uber, μεταξύ 2017 και 2018 αναφέρθηκαν 5.981 περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης σε διαδρομές στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με 2.717 μεταξύ 2021 και 2022 (τα τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), τα οποία, σύμφωνα με την πλατφόρμα, αντιπροσώπευαν το 0,0001% του συνολικού αριθμού διαδρομών σε εθνικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από ABC News