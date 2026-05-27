Τζούλι Άντριους: Η σπάνια εμφάνισή της μετά από τρία χρόνια

Η θρυλική ηθοποιός, Τζούλι Άντριους, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση σε φιλανθρωπική εκδήλωση αφιερωμένη στην έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον.

Η 90χρονη Τζούλι Άντριους έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο World Parkinson Congress, που πραγματοποιήθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα την Κυριακή 24 Μαΐου. Πρόκειται για το ετήσιο συνέδριο της οργάνωσης, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη νευροεκφυλιστική ασθένεια.

«Η συμμετοχή σας είναι ανεκτίμητη καθώς προσπαθούμε να βρούμε θεραπεία για αυτή τη φρικτή ασθένεια. Γνωρίζω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να γίνει», ανέφερε η Τζούλι Άντριους στο μήνυμά της.

Τζούλι Άντριους: Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μακάρι όλοι μας να γίνουμε ένα φως ελπίδας ώστε να τη σταματήσουμε εγκαίρως».

Η ηθοποιός έκλεισε το σύντομο μήνυμά της αναφερόμενη στο “Red Thread Project”, μια πρωτοβουλία που φέρνει κοντά ανθρώπους και οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από τη νόσο του Πάρκινσον. «Υπολογίστε κι εμένα ως μία κόκκινη κλωστή. Ευχαριστώ», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχε μέσω βίντεο και ο Στιβ Καρέλ, ο οποίος δήλωσε ότι έχει «προσωπικό ενδιαφέρον» για την έρευνα γύρω από τη νόσο, καθώς άνθρωποι από το φιλικό και επαγγελματικό του περιβάλλον έχουν διαγνωστεί με Πάρκινσον.

Παρότι η Τζούλι Άντριους εμφανίζεται πλέον σπάνια δημοσίως, συνεχίζει να δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά. Στη δημοφιλή σειρά Bridgerton δανείζει τη φωνή της στη Lady Whistledown, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη συγγραφική της πορεία.

Τον Οκτώβριο επανακυκλοφόρησε σε έγχρωμη έκδοση το παιδικό βιβλίο «The Great American Mousical», το οποίο είχε συνυπογράψει με την κόρη της, Έμμα Γουόλτον Χάμιλτον. Οι δυο τους έχουν γράψει μαζί δεκάδες παιδικά βιβλία.

Το επόμενο βιβλίο τους, με τίτλο «Shy», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου και αφηγείται την ιστορία ενός μικρού ντροπαλού σκύλου που ανακαλύπτει τη μαγεία της μουσικής.

Με πληροφορίες από USA Today