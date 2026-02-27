Τζόρτζια Μελόνι: Κατηγορείται πως επιχειρεί να «στήσει» τις επόμενες εκλογές στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, μετά τη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού της για μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου.

Η συντηρητική κυβέρνηση προτείνει αλλαγή της νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται εγγυημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε οποιοδήποτε κόμμα ή συνασπισμό συγκεντρώνει πάνω από 40% των ψήφων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο νέος νόμος θα προσφέρει μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα στην Ιταλία. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι η ρύθμιση είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του τρικομματικού συνασπισμού της Μελόνι, ενόψει των εκλογών που αναμένονται το επόμενο έτος.

Τζόρτζια Μελόνι: Γιατί την κατηγορεί η αντιπολίτευση

Βουλευτές που αντιτίθενται στη μεταρρύθμιση κατηγόρησαν την κυβέρνηση για παρασκηνιακές μεθοδεύσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε διαβούλευση για τις προτεινόμενες αλλαγές.

Τα τρία κόμματα του συνασπισμού, τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι, η «Λέγκα του Βορρά» και η «Φόρτσα Ιτάλια», φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία ύστερα από ολονύκτιες διαπραγματεύσεις.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης στην Ιταλία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Προτεραιότητά τους, η μόνη τους έγνοια, είναι να διασφαλίσουν τις δικές τους θέσεις, αλλάζοντας τον νόμο με απαράδεκτο τρόπο». Ο Αντρέα Τζόρτζις, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος και της επιτροπής συνταγματικών υποθέσεων της Γερουσίας, δήλωσε: «Καμία πρόταση δεν έχει τεθεί στην αντιπολίτευση, δεν υπήρξε καμία συζήτηση και δεν έχουμε δει κανένα κείμενο».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενεργεί «μονομερώς και με πολιτική αλαζονεία». Ο Άντζελο Μπονέλι, από τη συμμαχία Πράσινοι-Αριστερά, έκανε λόγο για «αυταρχική» στάση του συνασπισμού.

Τζόρτζια Μελόνι: Πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα

Σήμερα, η πλειονότητα των βουλευτών και γερουσιαστών εκλέγεται με απλή αναλογική μέσω κομματικών λιστών, ενώ το 36% εκλέγεται σε μονοεδρικές περιφέρειες με πλειοψηφικό σύστημα.

Η πρόταση της κυβέρνησης Μελόνι προβλέπει μετάβαση σε πλήρως αναλογικό σύστημα, με ταυτόχρονη παροχή εγγυημένης πλειοψηφίας σε όποιον συνασπισμό υπερβαίνει το 40% των ψήφων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν φόβους ότι ο νέος νόμος θα περιορίσει δραστικά τις πιθανότητές τους να κερδίσουν τις εκλογές του επόμενου έτους. Ο δημοσκόπος Φαμπρίτσιο Μάσια δήλωσε στο Reuters: «Η λογική πίσω από αυτή την πρόταση είναι απλή: όποιος λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους πρέπει να κυβερνά, και αυτή τη στιγμή, η κεντροδεξιά προηγείται οριακά».

Η εκλογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο για να τεθεί σε ισχύ.

Με πληροφορίες από Telegraph