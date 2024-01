Τζόντι Φόστερ: Η Gen Z μπορεί να είναι «πραγματικά ενοχλητική» στη δουλειά

Κάποιες φορές, η Gen Z είναι «πραγματικά ενοχλητική», δήλωσε η Τζόντι Φόστερ, η οποία θέλει να βοηθήσει τους εκκολαπτόμενους σταρ να βρουν τον δρόμο τους και «να μάθουν πώς να χαλαρώνουν».

Σε συνέντευξη στον Guardian, η Τζόντι Φόστερ παραδέχθηκε ότι της είναι δύσκολο να κατανοήσει συμπεριφορές με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη στη δουλειά της.

«Είναι πραγματικά ενοχλητικοί, ιδιαίτερα στον χώρο εργασίας», αστειεύτηκε η ηθοποιός, αναφερόμενη στη Gen Z. «Λένε “δεν έχω όρεξη σήμερα, θα έρθω στις 10:30”. Ή σε email, τους λέω “όλα αυτά είναι γραμματικά λάθη, δεν έλεγξες την ορθογραφία;”. Και μου απαντάνε “γιατί να το κάνω, δεν είναι λίγο περιοριστικό;”», συμπλήρωσε.

Η Τζόντι Φόστερ σίγουρα ξέρει πώς είναι να γίνεται κάποιος σταρ σε νεαρή ηλικία. Όταν κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, για τον «Ταξιτζή» του Μάρτιν Σκορσέζε, ήταν μόλις 14 ετών και στο ενεργητικό της είχε περισσότερες ταινίες από τον σκηνοθέτη.

Τζόντι Φόστερ: Πρέπει να μάθουν πώς να χαλαρώνουν

Πλέον, έπειτα από δεκαετίες ταινιών, δήλωσε πως είναι σημαντικό για εκείνη να βοηθήσει νέες ηθοποιούς να βρουν τον δρόμο τους, σε καταστάσεις που η ίδια έχει βιώσει ήδη. Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει ότι είναι αυτό που πρέπει να ακούσουν οι νέοι άνθρωποι στη βιομηχανία του θεάματος, απάντησε:

«Πρέπει να μάθουν πώς να χαλαρώνουν, να μην σκέφτονται υπερβολικά, να βρουν κάτι που είναι δικό τους. Μπορώ να τους βοηθήσω να το βρουν αυτό, που είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από το να είσαι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, με όλη την πίεση που υπάρχει πίσω από αυτό».

Στη συνέντευξη αποκάλυψε ότι έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια να επικοινωνήσει με τ@ Μπέλα Ράμσεϊ, τ@ non-binary ηθοποιό που πρωταγωνίστησε στο «The Last of Us» και έπαιξε στο «Game of Thrones». Με αίτημα της Τζόντι Φόστερ, συναντήθηκαν σε εκδήλωση του Elle, τον Νοέμβριο.

Τέλος, η Τζόντι Φόστερ μίλησε και για την ανατροφή των παιδιών της, που απέκτησε με την πρώην σύντροφό της, Σίντνεϊ Μπέρναρντ και τώρα τα μεγαλώνει με τη σύζυγό της, Αλεξάντρα Χέντισον.

«Υπήρξε μια στιγμή που ο μεγαλύτερος ήταν στο γυμνάσιο όταν, επειδή τον μεγάλωναν τρεις γυναίκες, προσπαθούσε να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι αγόρι. Έβλεπε τηλεόραση και κατέληξε στο συμπέρασμα “απλά πρέπει να είμαι μαλ@@@ς, καταλαβαίνω, πρέπει να είμαι άθλιος με τις γυναίκες”. Και του είπα “όχι, δεν είναι αυτό το να είσαι άνδρας. Αυτό είναι που η κουλτούρα μας πουλάει για εσάς όλο αυτό τον καιρό», δήλωσε.