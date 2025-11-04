Τζόναθαν Μπέιλι: Ποιος είναι ο ηθοποιός που ανακηρύχθηκε από το People ως ο πιο σέξι άνδρας για το 2025

Ως ο πιο σέξι άνδρας για το 2025 χαρακτηρίστηκε από το People ο ηθοποιός και σταρ του «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι πήρε την σκυτάλη από τον σταρ του «The Office» και «Jack Ryan», Τζον Κραζίνσκι.

Η επιλογή του περιοδικού ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο διάσημο talk-show, «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Ο Τζόναθαν Μπέιλι έκανε την είσοδό του στο πλατό του Τζίμι Φάλον μπροστά σε ένα γιγαντιαίο εξώφυλλο του People με τη φωτογραφία του, ενώ δήλωσε ότι «είναι η ύψιστη τιμή» να είναι ο πιο σέξι άνδρας του 2025.

«Είμαι ενθουσιασμένος που το περιοδικό People αποφάσισε να απονείμει αυτή την τιμή σε κάποιον που μπορεί πραγματικά να εκτιμήσει την αξία ενός σέξι άνδρα», συνέχισε χαμογελώντας.

«Είναι μια τεράστια τιμή», ανέφερε στο περιοδικό People ο σταρ. «Προφανώς, με κολακεύει απίστευτα. Και είναι εντελώς παράλογο», πρόσθεσε.

Ο πρώτος σταρ που κατέκτησε τον διάσημο τίτλο του περιοδικού People ήταν ο Μελ Γκίμπσον το 1985 και ακολούθησαν οι Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ, Μπραντ Πιτ, Τζορτζ Κλούνεϊ, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Πολ Ραντ, Πιρς Μπρόσναν και Πάτρικ Ντέμπσι, μεταξύ άλλων.

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Μπέιλι, ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο για το 2025

Είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που κατέχει αυτόν τον τίτλο.

Ο Μπέιλι ενθουσίασε το κοινό ως πρίγκιπας Fiyero στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2024 με το «Wicked» ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στο δεύτερο μέρος της ταινίας, το οποίο αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου.

Επίσης, ήταν γοητευτικός ως Λόρδος Anthony Bridgerton στην αγαπημένη σειρά του Netflix «Bridgerton» ενώ απέσπασε μία υποψηφιότητα για Emmy για τον ρόλο του στη σειρά του Showtime, «Fellow Travelers».

Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στο «Jurassic World Rebirth», το οποίο κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον Ιούλιο.

Αποκάλυψε ότι γνώριζε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός από την ηλικία των 5 ετών, όταν η γιαγιά του τον πήγε να δει το μιούζικαλ «Oliver». Δύο χρόνια αργότερα, είχε ήδη πραγματοποιήσει το όνειρό του, συμμετέχοντας σε παραγωγές του Royal Shakespeare Company.

Έχει πάρει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις μεταξύ των οποίων στο έργο του Σαίξπηρ «Ριχάρδος Β΄» νωρίτερα φέτος στο Λονδίνο όπου είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τζόναθαν Μπέιλι: Πώς το έμαθε και με ποιον το μοιράστηκε από την πρώτη στιγμή

Ο Μπέιλι, ο οποίος θα εμφανιστεί στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού την Παρασκευή, έπρεπε να κρατήσει μυστική την είδηση. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι την μοιράστηκε με τον σκύλο του, τον Benson, ο οποίος θα εμφανιστεί επίσης, σύμφωνα με το ΑP.

Το έμαθε όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα ενώ έπαιζε τον ομώνυμο ρόλο στον «Ριχάρδο Β'» στο Bridge Theatre του Λονδίνου νωρίτερα φέτος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μπέιλι.