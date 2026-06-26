Τζον Μπόλτον: Από την κακή διαχείριση απόρρητων εγγράφων στην ομολογία - Η κόντρα με τον Τραμπ

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ομολόγησε την ενοχή του για κακή διαχείριση απόρρητων εγγράφων.

Ο Μπόλτον εργάστηκε στο παρελθόν ως σύμβουλος επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές του.

Όπως μετέδωσαν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπόλτον ομολόγησε σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου την ενοχή του για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών.

Πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι ο Μπόλτον θα ομολογούσε την ενοχή του στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία, η οποία προέβλεπε ποινές που κυμαίνονταν από μηδενική ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη φυλάκισης, με την τελική ποινή να καθορίζεται από δικαστή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Μπόλτον συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τζον Μπόλτον: «Το έκανα, κύριε Πρόεδρε»

Αφού ο δικαστής διάβασε την Παρασκευή τις κατηγορίες εναντίον του Μπόλτον, μεταξύ των οποίων και η αποστολή εγγραφών ημερολογίου με ευαίσθητες πληροφορίες σε μέλη της οικογένειάς του, ο Μπόλτον δήλωσε ότι οι κατηγορίες ήταν ακριβείς.

«Το έκανα, κύριε Πρόεδρε», απάντησε ο Μπόλτον όταν ρωτήθηκε αν διέπραξε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Πρόσθεσε ότι «λυπάται γι’ αυτό».

Η έκδοση της ποινής του έχει οριστεί για τις 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τζον Μπόλτον: «Έθεσε την εθνική μας ασφάλεια σε σοβαρό κίνδυνο», λέει η εισαγγελέας

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ακροαματική διαδικασία, η εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση δήλωσε ότι ο Μπόλτον γνώριζε πώς να χειρίζεται απόρρητες πληροφορίες και με ποιον μπορούσε να τις μοιράζεται.

«Γνώριζε επίσης τη ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί στην εθνική ασφάλεια από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτών των ευαίσθητων πληροφοριών. Παρ’ όλα αυτά, όπως μόλις παραδέχτηκε ο κ. Μπόλτον, έθεσε την εθνική μας ασφάλεια σε σοβαρό κίνδυνο, παραβιάζοντας τον νόμο».

Ποιος είναι ο Τζον Μπόλτον: Η κόντρα με τον Τραμπ

Ο Μπόλτον απολύθηκε από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ το 2019. Στο βιβλίο του 2020, με τίτλο The Room Where It Happened, περιγράφει την περίοδο που εργάστηκε για τον Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον ως έναν πρόεδρο που ήταν ανενημέρωτος σε θέματα γεωπολιτικής.

Ο Λευκός Οίκος κατέθεσε αγωγή για να εμποδίσει τη δημοσίευση του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι περιείχε απόρρητες πληροφορίες και δεν είχε ελεγχθεί κατάλληλα. Ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα και το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγες ημέρες αργότερα.

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν ο Μπόλτον είχε χειριστεί ακατάλληλα απόρρητες πληροφορίες, αποκαλύπτοντας τμήματα αυτών στο βιβλίο.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι διαβίβασε μέρος του απόρρητου υλικού από την περίοδο που διετέλεσε σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας σε δύο συγγενείς του.

Ο Μπόλτον συνέχισε να ασκεί κριτική στον πρόεδρο από τότε. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υπαινίχθηκε ότι ο Μπόλτον θα έπρεπε να πάει φυλακή και τον αποκάλεσε «απατεώνα».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κάποια στιγμή χάκερ απέκτησε πρόσβαση στον λογαριασμό του Μπόλτον, όπου ήταν αποθηκευμένα τα έγγραφα, και απείλησε ότι θα προκαλούσε «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τότε που διέρρευσαν τα email της Χίλαρι [Κλίντον]».

Η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Μπόλτον ήρθε λίγο μετά από άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ που κινήθηκαν εναντίον επικριτών του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC