Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε θεραπείες για καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη με τον οποίο διαγνώστηκε τον Μάιο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θεραπευτικό σχήμα σχεδιάστηκε ώστε να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, ενώ ο 82χρονος Μπάιντεν (που θα κλείσει τα 83 τον Νοέμβριο) είχε ήδη υποβληθεί τον Σεπτέμβριο σε χειρουργική αφαίρεση καρκινικών αλλοιώσεων από το μέτωπό του.#img

Η διάγνωση του μεταστατικού καρκίνου προέκυψε ύστερα από ουρολογικά συμπτώματα, και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, πρόκειται για επιθετική αλλά ορμονοεξαρτώμενη μορφή της νόσου – κάτι που επιτρέπει αισιοδοξία για την ανταπόκριση στις θεραπείες. Οι γιατροί του εκτιμούν ότι η κατάσταση του οργανισμού του επιτρέπει να αντέξει το εντατικό σχήμα, ενώ παρακολουθείται συνεχώς από ομάδα ειδικών στο Walter Reed National Military Medical Center.

Ο Μπάιντεν είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωση τον Μάιο, εξηγώντας πως η ασθένεια «είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω, όχι να φοβηθώ». Ο ίδιος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έξι μήνες μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για επανεκλογή, επικαλούμενος λόγους υγείας και «ανάγκη να αφήσει χώρο στη νέα γενιά».

Η ανακοίνωση της θεραπείας του ήρθε σε μια περίοδο που ο Μπάιντεν διατηρεί δημόσια παρουσία μέσα από επιλεγμένες παρεμβάσεις, ενώ το περιβάλλον του τονίζει ότι παραμένει «πνευματικά ενεργός και ενημερωμένος για τις πολιτικές εξελίξεις».

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές στις ΗΠΑ, ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου στους άνδρες και όταν εντοπίζεται έγκαιρα, είναι θεραπεύσιμος σε ποσοστό άνω του 90%. Η περίπτωση του Μπάιντεν όμως αφορά μεταστατική μορφή, γεγονός που απαιτεί μακροχρόνια αγωγή και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Παρά τις προκλήσεις, στενοί του συνεργάτες τον περιγράφουν ως «πειθαρχημένο και αισιόδοξο», με τον ίδιο να συνεχίζει να δίνει το παρών σε φιλανθρωπικές δράσεις και δημόσιες εμφανίσεις.