Τζο Μπάιντεν: Η σύζυγός του, Τζιλ, νόμιζε πως παθαίνει εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια του debate με τον Τραμπ

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, δήλωσε ότι πίστεψε πως ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του περιβόητου debate με τον Τραμπ το 2024.

«Φοβήθηκα, γιατί δεν είχα ξαναδεί ποτέ τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ», είπε η Τζιλ Μπάιντεν στο CBS News.

«Δεν ξέρω τι συνέβη», ανέφερε. «Καθώς τον παρακολουθούσα, σκέφτηκα: “Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό”. Και τρόμαξα πάρα πολύ».

Former first lady @DrBiden said she was “frightened” by her husband Joe Biden’s performance at the 2024 presidential debate.



“As I watched it, I thought, ‘Oh, my God, he’s having a stroke.’ And it scared me to death,” Biden told CBS News Sunday Morning’s Rita Braver in an… pic.twitter.com/1wS5oGDYyX — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) May 27, 2026

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δέχθηκε έντονες πιέσεις από στελέχη των Δημοκρατικών να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα μετά την κακή του εμφάνιση στο ντιμπέιτ απέναντι στον τότε Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, Ντόναλντ Τραμπ. Τελικά αποχώρησε από την εκλογική αναμέτρηση και στήριξε την τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

Η συνέντευξη της πρώην Πρώτης Κυρίας στην εκπομπή «Sunday Morning» με τη Ρίτα Μπρέιβερ αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή.

Η Τζιλ Μπάιντεν στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας, από την εποχή που ήταν γερουσιαστής στο Ντέλαγουερ μέχρι και την προεδρία του.

Θεωρούνταν μία από τις πιο επιδραστικές συμβούλους του κατά τη διάρκεια της θητείας του και συγκαταλεγόταν μεταξύ όσων τον ενθάρρυναν τελικά να αποσυρθεί από την εκλογική μάχη του 2024.

Μετά το debate του Ιουνίου 2024, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την ασταθή εικόνα του προέδρου.

Η εκστρατεία του Μπάιντεν τότε επέμενε ότι δεν θα αποσυρθεί από την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών και ότι θα συμμετείχε ξανά σε debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας, όπου και οι δύο διεκδικούσαν δεύτερη θητεία, Μπάιντεν και Τραμπ συγκρούστηκαν για ζητήματα όπως η μετανάστευση, η οικονομία και το δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο Μπάιντεν εμφανίστηκε με βραχνή φωνή - κάτι που το επιτελείο του απέδωσε σε ασθένεια - ενώ υπήρξε και στιγμή που φάνηκε να χάνει τη σκέψη του.

Σε συγκέντρωση μετά το debate στην Ατλάντα, η Τζιλ Μπάιντεν παρουσίασε τον σύζυγό της στη σκηνή και επαίνεσε την εμφάνισή του απέναντι στον Τραμπ.

«Τζο, τα πήγες εξαιρετικά. Απάντησες σε κάθε ερώτηση. Ήξερες όλα τα στοιχεία», είπε στο κοινό.

Ωστόσο, κορυφαία στελέχη και δωρητές των Δημοκρατικών εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την εμφάνιση του τότε προέδρου.

Οι ανησυχίες των ψηφοφόρων για την υγεία, τη διαύγεια και την ηλικία του Μπάιντεν - ήταν τότε 81 ετών - ήδη επηρέαζαν σημαντικά την προεκλογική εκστρατεία.

Αναλυτές στα περισσότερα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν ανοιχτά τόσο την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου όσο και τις πιθανότητές του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Αρχικά θεωρούνταν απίθανο να αντικατασταθεί ο Μπάιντεν ως υποψήφιος των Δημοκρατικών μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, καθώς η διαδικασία επιλογής νέου υποψηφίου θεωρούνταν πιθανό να αποσταθεροποιήσει την προσπάθεια του κόμματος για τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, η εμφάνισή του στο debate - σε συνδυασμό με γκάφες που ακολούθησαν σε σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη φανερά καταβεβλημένη εικόνα του μετά τη διάγνωσή του με Covid - οδήγησαν τελικά στην απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Η Χάρις ανέλαβε το χρίσμα των Δημοκρατικών περίπου τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, αλλά τελικά ηττήθηκε από τον Τραμπ.

Μετά την εκλογική της ήττα, η Χάρις επέκρινε τον πρώην πολιτικό της προϊστάμενο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Μπάιντεν να διεκδικήσει δεύτερη θητεία ως «απερισκεψία».

«“Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ”. Όλοι το λέγαμε αυτό σαν μάντρα, λες και είχαμε υπνωτιστεί», έγραψε η Χάρις στα απομνημονεύματά της. «Ήταν χάρη ή ήταν απερισκεψία; Εκ των υστέρων, πιστεύω πως ήταν απερισκεψία».

Με πληροφορίες από BBC