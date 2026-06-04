Τζο Μπάιντεν: Η σύζυγός του μιλά για την πίεση λίγο πριν αποσυρθεί από τις εκλογές του 2024 - «Δεν είχα επιλογή»

Η Τζιλ Μπάιντεν θυμήθηκε την τεράστια πίεση που αντιμετώπισε ο Τζο Μπάιντεν μετά την καταστροφική - κατά πολλούς - εμφάνισή του στο ντιμπέιτ του 2024 με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι της είπε χαρακτηριστικά: «Jilly, δεν είχα άλλη επιλογή», μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε εκδήλωση την Τρίτη (3/6) με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της, με τίτλο View from the East Wing.

Μάλιστα, το παρών έδωσε και ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Η κακή επίδοση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους Δημοκρατικούς, οδηγώντας σε εκκλήσεις για αποχώρησή του από την κούρσα. Όταν ρωτήθηκε αν η ίδια και ο σύζυγός της αιφνιδιάστηκαν από την αντίδραση του κόμματος, απάντησε: «Ο Τζο κι εγώ ήμασταν συντετριμμένοι.

«Το να βλέπουμε ανθρώπους που θεωρούσαμε πραγματικά στενούς φίλους να βγαίνουν δημόσια και να λένε πραγματικά φρικτά πράγματα για τον Τζο… αν θέλεις να έρθεις σε εμάς και να μας τα πεις προσωπικά... Αλλά το να το λες σε τηλεοπτικές εκπομπές ή στον Τύπο ή να μου στέλνεις άρθρα γνώμης ή οτιδήποτε άλλο – ήταν πραγματικά πληγωτικό».

Η Τζιλ Μπάιντεν είπε ότι η δημόσια κατακραυγή από τους Δημοκρατικούς ήταν τελικά αυτό που οδήγησε τον σύζυγό της να αποσυρθεί από την κούρσα.

Η ίδια ρωτήθηκε επίσης για αναφορές ότι είχε ενθαρρύνει τον σύζυγό της να παραμείνει στην κούρσα μετά το ντιμπέιτ, παρότι άλλα μέλη του στενού του κύκλου είχαν διαφορετική άποψη.

«Θα στήριζα τον Τζο είτε αποφάσιζε να μείνει είτε να φύγει», είπε. «Αλλά για μένα το ζήτημα ήταν ότι έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση μόνος του… γιατί ήταν μια απόφαση με την οποία θα έπρεπε να ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του».

Σε προεκλογική συγκέντρωση λίγο μετά το ντιμπέιτ του Ιουνίου 2024, η Τζιλ Μπάιντεν είχε επαινέσει την εμφάνιση του συζύγου της, λέγοντας: «Τζο, έκανες πολύ καλή δουλειά. Απάντησες σε κάθε ερώτηση. Ήξερες όλα τα στοιχεία».

Ωστόσο, στο βιβλίο – αλλά και σε πρόσφατη συνέντευξή της – η Μπάιντεν αποκάλυψε ότι πίστευε πως ο σύζυγός της έπαθε εγκεφαλικό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Τζιλ Μπάιντεν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να είναι θυμωμένη με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο Τζο Μπάιντεν μετά την εμφάνιση στο ντιμπέιτ. «Όχι, δεν είμαι θυμωμένη», απάντησε. «Ποιο είναι το νόημα του θυμού τώρα;»

«Πιστεύω ότι η διάγνωση του καρκίνου του Τζο βάζει τη ζωή σε προοπτική», πρόσθεσε. Το γραφείο του Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που είχε δώσει μεταστάσεις στα οστά.

Με πληροφορίες από Guardian

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