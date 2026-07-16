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Τζο Μπάιντεν: Ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του

Το βιβλίο, με τίτλο «Promise me, America» θα κυκλοφορήσει δύο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα εκδώσει βιβλίο απομνημονευμάτων αυτό το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Little, Brown and Company στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

«Το Promise Me, America αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως έθνος. Αφορά τις αποφάσεις που πήρα και το γιατί τις πήρα», δήλωσε ο Μπάιντεν σε βίντεο που συνόδευσε την ανακοίνωση της Τετάρτης.

«Πάνω απ’ όλα, αφορά την πίστη μου στην υπόσχεση της Αμερικής», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος φέτος θα γίνει 84 ετών, δήλωσε ότι το βιβλίο θα καλύπτει θέματα που κυμαίνονται από την αμερικανική οικονομία έως την απόφασή του να τερματίσει την εκστρατεία του για την επανεκλογή του.

Τα απομνημονεύματα έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν στις 17 Νοεμβρίου, λίγες μόλις ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο τίτλος του βιβλίου παραπέμπει στα απομνημονεύματα του Μπάιντεν από το 2017, με τίτλο «Promise Me, Dad», τα οποία επικεντρώνονταν στον θάνατο του γιου του, Μπο Μπάιντεν.

Τα προηγούμενα βιβλία του Μπάιντεν περιλαμβάνουν επίσης το «Promises to Keep», ένα προεκλογικό βιβλίο που εκδόθηκε για να ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία το 2008, όταν ο τελικός υποψήφιος των Δημοκρατικών ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν ο υποψήφιός του για την αντιπροεδρία.

Το «Promise Me, America» κυκλοφορεί σε μια χρονιά κατά την οποία οι πωλήσεις βιβλίων μη μυθοπλασίας έχουν μειωθεί και λίγα πολιτικά βιβλία έχουν καταφέρει να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, πρόσφατα βιβλία που έγιναν μπεστ σέλερ περιλαμβάνουν το «Communion» του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς και μια εσωτερική καταγραφή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, γραμμένη από τους δημοσιογράφους των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, με τίτλο «Regime Change».

Εκπρόσωπος της Little, Brown and Company δήλωσε ότι ο Μπάιντεν σχεδιάζει να κάνει περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου και να παραχωρήσει συνεντεύξεις. Στο βίντεο της ανακοίνωσής του, ο Μπάιντεν είπε ότι πολλοί άνθρωποι τον είχαν ρωτήσει πώς είναι.

«Έχω περάσει πολύ χρόνο με την οικογένειά μου. Αντιμετωπίζω μια διάγνωση καρκίνου, κάνω θεραπεία και πηγαίνει πολύ καλά», είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έχουν προσφέρει τις προσευχές, την υποστήριξη και τις ευχές τους. Αυτό σημαίνει τα πάντα για εμένα και για την Τζιλ», συμπλήρωσε.

Με λίγες εξαιρέσεις, οι σύγχρονοι πρόεδροι των ΗΠΑ, από την εποχή του Χάρι Τρούμαν στη δεκαετία του 1950 και μετά, έχουν εκδώσει βιβλία σχετικά με τα χρόνια τους στον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από euronews.com

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