Τζιούφρε: «Η νομική ομάδα του Άντριου προσπάθησε να προσλάβει τρολ για να με ενοχλήσουν»

Ολοένα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «δράση» της νομικής ομάδας του Πρίγκιπα Άντριου, μετά τις επίσημες καταγγελίες για εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν, φέρνει στη δημοσιότητα μέσω των απομνημονευμάτων της η Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, σε νέο απόσπασμα του βιβλίου της ισχυρίζεται πως η νομική ομάδα του μέλους της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας προσπάθησε να προσλάβει διαδικτυακά τρολ για να την στοχοποιήσουν, αφότου κατήγγειλε ότι ο πρίγκιπας την είχε «βιάσει και κακοποιήσει».

Ειδικότερα, στο βιβλίο της, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο Τρίτη, η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας Άντριου και οι δικηγόροι του προσπάθησαν να «αμφισβητήσουν την αξιοπιστία της», αφότου μίλησε για την κακοποίηση, την οποία υπέστη από τον Τζέφρι Επστάιν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Τζιούφρε: Οι νέες αποκαλύψεις για τον Άντριου

Οι τελευταίες αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζιούφρε έρχονται μετά την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ότι διερευνά τους ισχυρισμούς ότι ο Άντριου έδωσε την ημερομηνία γέννησής της και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής της στον σωματοφύλακά του, σε μια προσπάθεια να βρει στοιχεία, για να τη «δυσφημίσει».

Ο Άντριου, ο οποίος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε παράβαση, κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό με την Τζιούφρε το 2022.

Το βιβλίο παρέχει λεπτομερείς αφηγήσεις τριών ξεχωριστών περιπτώσεων, όπου η κύρια κατήγορος της υπόθεσης Επστάιν, η οποία αυτοκτόνησε σε ηλικία 41 ετών φέτος, είπε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά ο Πρίγκιπας Άντριου.

Τζιούφρε: Γιατί η νομική ομάδα του Άντριου προσέλαβε τρολ

Στο απομνημόνευμά της, η Τζιούφρε αποκαλύπτει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ίδια και η νομική της ομάδα στην άσκηση αγωγής για σεξουαλική επίθεση, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2001, και «ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας Άντριου τη βίασε και την κακοποίησε όταν ηταν ανήλικη, προκαλώντας της σοβαρή και μόνιμη βλάβη».

Ισχυρίστηκε ότι η νομική ομάδα του Άντριου δεν απάντησε σε μια επιστολή που σηματοδοτούσε την πρόθεση αγωγής και ότι, όταν ξεκίνησε η αγωγή, τα έγγραφα δεν μπορούσαν να του επιδοθούν επειδή «κατέφυγε στο Κάστρο Μπαλμόραλ της Βασίλισσας Ελισάβετ στη Σκωτία και κρύφτηκε πίσω από τις καλά φυλαγμένες πύλες του».

Στα απομνημονεύματά της, η Τζιούφρε ισχυρίστηκε ότι η νομική ομάδα του Άντριου προσπάθησε να προσλάβει διαδικτυακά τρολ για να την στοχοποιήσουν διαδικτυακά.

«Αφού αμφισβήτησα την αξιοπιστία μου για τόσο καιρό, η ομάδα του πρίγκιπα Άντριου είχε φτάσει στο σημείο να προσπαθήσει να προσλάβει διαδικτυακά τρολ για να με ενοχλήσει, ο Δούκας της Υόρκης μου όφειλε επίσης μια ουσιαστική συγγνώμη» έγραψε η Τζιούφρε.

Με πληροφορίες από Independent