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Τζιάνι Ινφαντίνο: Ο πρόεδρος της FIFA ζητά από τον Τραμπ να σώσει τη θέση του

Εντείνονται οι πιέσεις για την παραίτησή του μετά το σχέδιό του να παραχωρήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων του Τζος Κούσνερ

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΙΑΝΙ ΙΝΦΑΝΤΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ FIFA ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΑΜΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδιώκει τη στήριξη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να διατηρηθεί στη θέση του και έχει προγραμματίσει ιδιωτική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τη Δευτέρα.

Παράλληλα εντείνονται οι πιέσεις για την παραίτησή του μετά το σχέδιό του να παραχωρήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων του Τζος Κούσνερ, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της New York Post.

Πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο Ινφαντίνο θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Αμερικανό διπλωμάτη λίγο μετά τις 9:00 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Τζιάνι Ινφαντίνο: Ο επικεφαλής της FIFA αισθάνεται «απομονωμένος» λόγω της αρνητικής δημοσιότητας που έχει δεχθεί

«Ήθελε να συνομιλήσει με τον υπουργό και να μιλήσουν για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ήπιας ισχύος (soft power) για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε πηγή σχετικά με το θέμα. «Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την προστασία της θέσης του. Αυτή τη στιγμή δεν αφορά τίποτε άλλο».

Άλλη πηγή ανέφερε ότι ο 56χρονος Ελβετοϊταλός επικεφαλής της FIFA αισθάνεται «απομονωμένος» εξαιτίας του κύματος αρνητικής δημοσιότητας που έχει δεχθεί. «Αναζητά σημαντικούς συμμάχους που θα τον στηρίξουν δημόσια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ινφαντίνο έχει επίσης επιχειρήσει επανειλημμένα, χωρίς επιτυχία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον 80χρονο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κατάρρευση του σχεδίου την περασμένη Παρασκευή για την πώληση των εμπορικών δραστηριοτήτων του ποδοσφαίρου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η New York Post αποκάλυψε ότι η προσπάθεια του Ινφαντίνο να διαχωρίσει τα δικαιώματα τηλεοπτικών μεταδόσεων, χορηγιών, αδειοδοτήσεων και εισιτηρίων κατέρρευσε έπειτα από σχεδόν καθολικές αντιδράσεις των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σε όλο τον κόσμο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και ανοιχτή ανταρσία στους κόλπους της FIFA, με έδρα τη Ζυρίχη. Στέλεχος της ομοσπονδίας δήλωσε στη New York Post ότι αξιωματούχοι επιδιώκουν την απομάκρυνση του Ινφαντίνο από την προεδρία, στο πλαίσιο μίας πρωτοβουλίας που φέρει την ανεπίσημη ονομασία «Project Kill The Monster».

Ο γενικός διευθυντής επιχειρήσεων της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, δήλωσε στο Associated Press την Παρασκευή ότι αισθάνθηκε «εξαπατημένος» από τις ενέργειες του Ινφαντίνο, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε τίποτα για τις μυστικές διαπραγματεύσεις.

Τζιάνι Ινφαντίνο: Η UEFA φέρεται να ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της FIFA

Το σχέδιο, που τελικά εγκαταλείφθηκε, προέβλεπε τη δημιουργία νέας θυγατρικής εταιρείας με την ονομασία FIFA Forward Enterprise, η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των νέων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Thrive Capital, που ανήκει στον Τζος Κούσνερ, νεότερο αδελφό του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτούσε ποσοστό 20% στη νέα εταιρεία έναντι ποσού που ξεπερνούσε τα 4 δισ. δολάρια.

Το σχέδιο, το οποίο αποκάλυψαν πρώτοι οι Times του Λονδίνου, προκάλεσε την οργή των διοικήσεων των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών παγκοσμίως, οι οποίες υποστήριξαν ότι ενημερώθηκαν για αυτό μόνο μέσα από δημοσιεύματα.

Η UEFA, το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, φέρεται να ψήφισε ομόφωνα στις 30 Ιουλίου υπέρ του μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα δημιουργούσε το πρωτοφανές ενδεχόμενο δύο από τις διοργανώτριες χώρες να απέχουν από το ίδιο το τουρνουά τους, στερώντας παράλληλα από τη διοργάνωση αστέρες όπως ο Kylian Mbappé της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Lamine Yamal της Μπαρτσελόνα.

Με πληροφορίες από New York Post

Διεθνή

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