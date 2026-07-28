Τζιάνι Ινφαντίνο: Κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με τις σχέσεις του με τον Τραμπ

Ο Τζέιμι Ράσκιν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας έγγραφα που θα αποκαλύπτουν λεπτομερώς τους δεσμούς μεταξύ του διοικητικού οργάνου του ποδοσφαίρου και του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Σε επιστολή που απέστειλε την Κυριακή, ο Ράσκιν απευθύνθηκε στον Ινφαντίνο και ζήτησε από τη FIFA να παράσχει όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία που σχετίζονται με δώρα, πληρωμές ή οφέλη που παρασχέθηκαν στον Τραμπ και στους συνεργάτες του, καθώς και τα μητρώα επισκεπτών των γραφείων της FIFA στον Πύργο Τραμπ, τα οποία η οργάνωση απέκτησε πέρυσι.

Η επιτροπή ζήτησε επίσης από τον Ινφαντίνο να παραστεί σε συνέντευξη η οποία θα καταγραφεί.

Οι σχέσεις του Ινφαντίνο με τον Τραμπ

Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ τέθηκε υπό εξέταση κατά την περίοδο που προηγήθηκε του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτό το καλοκαίρι. Τον Δεκέμβριο, κατά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουάσινγκτον, απονεμήθηκε στον Τραμπ το νεοσύστατο «Βραβείο Ειρήνης της FIFA» στο Κέντρο Κένεντι, όπου οι εργασίες ανακαίνισης φέρεται να «επιταχύνθηκαν» κατόπιν εντολών της κυβέρνησης, προκειμένου να προετοιμαστεί ο χώρος για την εκδήλωση. Η FIFA άνοιξε τα γραφεία της στον Πύργο Τραμπ στο κέντρο του Μανχάταν τον περασμένο Ιούλιο.

Η κριτική αυτή εντάθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Τραμπ πραγματοποίησε αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις στον Ινφαντίνο, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για την επανεξέταση της αμφιλεγόμενης αποβολής με κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκάν, πριν από τον αγώνα των Αμερικανών στους «16» εναντίον του Βελγίου. Η FIFA όντως αναίρεσε την τιμωρία του Μπαλογκάν, αλλά αυτό το πολιτικό τσίρκο έριξε σκιά πάνω στην αμερικανική ομάδα και προκάλεσε την οργή άλλων ομάδων και ομοσπονδιών από όλο τον κόσμο.

Μαζί με τους ηγέτες του Καναδά και του Μεξικού, ο Τραμπ συνόδευσε τον Ινφαντίνο στην απονομή του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή στον τελικό. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι παρακολούθησαν τον τελικό μαζί, δέχθηκαν αποδοκιμασίες από το κοινό του σταδίου της Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ όταν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η επιστολή του Ράσκιν αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να «απορρίψει τις κατηγορίες» εναντίον των κατηγορουμένων στο πλαίσιο των ερευνών της αμερικανικής κυβέρνησης για διαφθορά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης το 2015 εναντίον περισσότερων από 20 υψηλόβαθμων στελεχών της FIFA και στελεχών του αθλητικού μάρκετινγκ.

«Η εκλογή σας ως προέδρου της FIFA υποτίθεται ότι θα σηματοδοτούσε μια ριζική στροφή — σαν κόκκινη κάρτα — μακριά από μια κουλτούρα διαφθοράς και σκανδάλων που διήρκεσε δεκαετίες και αμαύρωσε τη φήμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», έγραψε ο Ράσκιν στον Ινφαντίνο στην επιστολή του. «Αντίθετα, στην αρχή της θητείας σας, καταργήσατε τους ηθικούς φραγμούς της FIFA και εξουδετερώσατε την επιτροπή δεοντολογίας του οργανισμού, απομακρύνοντας τα περισσότερα μέλη της. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας και εποπτείας άνοιξε έκτοτε τον δρόμο για να κερδίσετε την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ μέσω τακτικών που ένας καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και ένα από τα πρώην μέλη της επιτροπής δεοντολογίας σας χαρακτήρισαν ως "νόμιμη δωροδοκία"».

Καταδικάζει τις τακτικές του προέδρου της FIFA η επιστολή

Η επιστολή αναφέρεται επίσης στην πολιτική της FIFA για την πώληση εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία αποτελεί ήδη αντικείμενο ερευνών από διάφορους γενικούς εισαγγελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης προκάλεσε έντονη κριτική κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οδηγώντας σε τεράστιες αυξήσεις των τιμών και αποκλείοντας πολλούς οπαδούς από την παρακολούθηση των αγώνων.

«Η πιο πρόσφατη ανταλλαγή υπηρεσιών που ενορχήστρωσαν η FIFA και ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποτελεί έγκλημα χωρίς θύματα. Βλάπτει τους Αμερικανούς. Η FIFA έχει εκλάβει τη νέα προνομιακή θέση που κατέχει στην κυβέρνηση Τραμπ ως ένδειξη ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές της, κυρίως χρησιμοποιώντας παράνομες πρακτικές υπερτιμολόγησης και δόλιες τακτικές πώλησης για το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε ο Ράσκιν στην επιστολή.

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Η επιστολή ορίζει ως προθεσμία την 9η Αυγούστου για την υποβολή των ζητούμενων εγγράφων και τον προγραμματισμό της συνέντευξης. Ο Ράσκιν δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει τον Ινφαντίνο να παραστεί, δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί δεν κατέχουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκτός αν εξασφαλίσει τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών.

Οι επαφές της FIFA με την αμερικανική κυβέρνηση δεν έληξαν με το Παγκόσμιο Κύπελλο αυτού του καλοκαιριού. Οι ΗΠΑ αναμένεται να είναι ο κύριος διοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2031, ενώ η επιτυχία του φετινού τουρνουά έχει οδηγήσει πολλούς να εικάζουν ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών του 2038 θα μπορούσε να φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ινφαντίνο δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram για να καταγγείλει τους επικριτές του, κατηγορώντας τους ότι διαδίδουν μίσος και ψευδείς αφηγήσεις. Χαρακτήρισε το Παγκόσμιο Κύπελλο ως επιτυχία.

Περισσότερα από 200 μέλη της FIFA έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους στον Ινφαντίνο εν όψει των προεδρικών εκλογών του Μαρτίου, αλλά ορισμένες ομοσπονδίες έχουν ταχθεί εναντίον του. Η Νορβηγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σχεδιάζει να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA σχετικά με τον ρόλο του Τραμπ στην αναίρεση της ποινής του Μπαλογκάν.

Με πληροφορίες από Guardian