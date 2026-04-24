Τζερόμ Πάουελ: «Κλείνει» η έρευνα για τον επικεφαλής της Fed

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε να θέσει τέλος στην ποινική διερεύνηση, που αφορούσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Σύμφωνα με το Associated Press, η υπόθεση φαίνεται να κλείνει χωρίς την απαγγελία κατηγοριών, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ομαλής μετάβασης σε νέο πρόεδρο.

Ως επικρατέστερος διάδοχος εμφανίζεται ο Κέβιν Γουόρς, πρώην αξιωματούχος της Fed, του οποίου η υποψηφιότητα θα μπορούσε πλέον να προχωρήσει χωρίς νομικά προσκόμματα.

Τζερόμ Πάουελ: Το παρασκήνιο της έρευνας

Αν και οι λεπτομέρειες της έρευνας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως, αμερικανικά μέσα επισημαίνουν ότι η διερεύνηση αφορούσε ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και αποφάσεις πολιτικής ή διοικητικής φύσης. Δεν είναι σαφές αν η έρευνα αφορούσε προσωπική ευθύνη ή ευρύτερες θεσμικές διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση να κλείσει η υπόθεση χωρίς περαιτέρω ενέργειες, υποδηλώνει ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για τη συνέχισή της σε ποινικό επίπεδο.

Η Fed, ως ανεξάρτητος θεσμός, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο πολιτικών και οικονομικών αντιπαραθέσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου πληθωρισμού ή έντονων μεταβολών στα επιτόκια. Ο Πάουελ, που ηγείται της κεντρικής τράπεζας από το 2018, έχει δεχθεί κατά καιρούς πιέσεις τόσο από πολιτικούς κύκλους όσο και από τις αγορές.

Τζερόμ Πάουελ: Τι αλλάζει με την αντικατάστασή του

Όπως αναφέρει το Associated Press, η πιθανή διαδοχή από τον Κέβιν Γουόρς θα μπορούσε να σηματοδοτήσει αλλαγές στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο ίδιος θεωρείται ότι εκπροσωπεί πιο «σφιχτή» προσέγγιση σε ζητήματα επιτοκίων και πληθωρισμού.

Παράλληλα, η απομάκρυνση του νομικού κινδύνου ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Fed, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου της στην παγκόσμια οικονομία.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη διαδικασία επιλογής της νέας ηγεσίας της Fed και στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αμερικανική νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από Associated Press