Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Η απρόσμενη κοινή εμφάνισή τους σε κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιό τους

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman», λίγο καιρό μετά το διαζύγιό τους.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα και λίγο αργότερα έκανε την εμφάνισή του και ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος είναι εκτελεστικός παραγωγός του επερχόμενου μιούζικαλ.

Το πρώην ζευγάρι πόζαρε μαζί για να γιορτάσει την παραγωγή και σε μερικές φωτογραφίες, απαθανατίζονται να συνομιλούν μεταξύ τους πάνω στο κόκκινο χαλί.

Πριν από την προβολή, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζένιφερ Λόπεζ προλόγισε την ταινία και ευχαρίστησε τον πρώην σύζυγό της σημειώνοντας «Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους που είστε εδώ απόψε. Ευχαριστώ τον Μπεν, αυτή η ταινία δε θα είχε γίνει χωρίς εκείνον».

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2002 και ξεκίνησε να βγαίνει. Μετά τη λήξη του αρραβώνα τους το 2004, προχώρησαν σε άλλες σχέσεις και δημιούργησαν τις δικές τους οικογένειες. Το 2021 επανασυνδέθηκαν και παντρεύτηκαν σε μια μικρή τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022.

Ωστόσο, το 2024 χώρισαν, επικαλούμενοι «αγεφύρωτες διαφορές» και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο. Λίγες μέρες πριν, η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» για το πώς ήταν να γυρίζει την ταινία εν μέσω του χωρισμού τους.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που έπαιζα αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο ευτυχισμένη, και μετά, όταν επέστρεφα σπίτι, δεν ήταν καθόλου καλά τα πράγματα. Και ήταν σαν να λέω, ‘Πώς να το συμβιβάσω αυτό;’», παραδέχτηκε.

Με πληροφορίες από PEOPLE