Τζένιφερ Λόπεζ: Ανακοίνωσε την κυκλοφορία άλμπουμ και ταινίας για την «ερωτική της ζωή»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου νέου της άλμπουμ, «This Is Me... Now», μαζί με την ταινία που έφτιαξε μαζί με τον σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

Μάλιστα, η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσε στην δημοσιότητα το trailer για το διπλό αυτό project, όπου η διάσημη τραγουδίστρια κάθεται μπροστά σε μια φωτιά ενώ έξω βρέχει καταρρακτωδώς και πετάει μέσα ένα γράμμα λέγοντας: «Όταν ήμουν μικρή και κάποιος με ρωτούσε τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, η απάντησή μου ήταν πάντα... ερωτευμένη».

Το γράμμα έχει ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου 2002 και φαίνεται να είναι από τις πρώτες μέρες της σχέσης της με τον Μπεν Άφλεκ.

«Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά εσύ είσαι γλυκιά. Ευχαριστώ για το δώρο. Ελπίζω να σου αρέσουν τα λουλούδια. Μου είπες ότι ποτέ δεν μπορείς να έχεις αρκετά. Σε πιστεύω», αναφέρει το γράμμα με υπογραφή "Β".

Το άλμπουμ και η ταινία, θα κυκλοφορήσουν στις 16 Φεβρουαρίου 2024, με την τραγουδίστρια να ανακοινώνει πως το single του, «Can't Get Enough», θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2024 και είναι διαθέσιμο από τώρα σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το «This Is Me... Now: The Film» παρουσιάζεται η αλήθεια πίσω από τα πρωτοσέλιδα γύρω από την προσωπική ζωή της, όπως την αφηγείται με δικά της λόγια η Τζένιφερ Λόπεζ.

«Σε αντίθεση με οτιδήποτε έχετε δει ποτέ από την Τζένιφερ Λόπεζ, το This Is Me... Now: The Film είναι μια αφηγηματική, οικεία, στοχαστική, σέξι, αστεία, φανταστική αναπαράσταση της ερωτικής ζωής της, που ελέγχεται από το κοινό», αναφέρει το λογότυπο της ταινίας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε προαναγγείλει την επερχόμενη κυκλοφορία με ένα μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τους θαυμαστές της. «Αυτή η μουσική εμπειρία είναι μια εκδήλωση, μέσω της μουσικής, της ταινίας, της πραγματικότητας, του ταξιδιού μιας ζωής στην αναζήτηση της αλήθειας για την αγάπη», έγραψε.

Αυτό το άλμπουμ είναι το ένατο της τραγουδίστριας και το πρώτο της μετά από σχεδόν μια δεκαετία, γιορτάζοντας έτσι την επέτειο του άλμπουμ του 2002, «This Is Me...Then».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τη λίστα των κομματιών, η οποία περιλαμβάνει το τραγούδι, «Dear Ben Pt. II», μια συνέχεια του «Dear Ben», ένα τραγούδι που αφιέρωσε στον τότε φίλο της και νυν σύζυγό της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε τροποποιήσει τους στίχους του τραγουδιού τον Αύγουστο, όταν έγραψε ένα μήνυμα στον έρωτα της ζωής της για την επέτειο του γάμου τους.

Με πληροφορίες του ET