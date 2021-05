Τζένιφερ Άνιστον: «Ο κύριος Πιτ ήταν υπέροχος στα Φιλαράκια»

Η Τζένιφερ Άνιστον απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν κρατά καμία κακία στον Μπραντ Πιτ, λέγοντας ότι ήταν ο αγαπημένος της guest star στα Φιλαράκια.

Η 52χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με τις Κόρτνεϊ Κοξ και Λίζα Κούντροου στο Access Hollywood για να προωθήσουν το πολυαναμενόμενο reunion των Friends.

Σε ερώτηση ποια ήταν τα αγαπημένα τους cameo διασήμων στην τηλεοπτική σειρά, οι τρεις ηθοποιοί ανέφεραν μεταξύ άλλων τους Μπεν Στίλερ, Ρις Γουίδερσπουν και Σον Πεν, αλλά η Άνιστον πρόσθεσε και το όνομα του Μπραντ Πιτ.

«Και ο κύριος Πιτ ήταν υπέροχος», είπε, με την Κούντροου να προσθέτει, «Ήταν φανταστικός».

Δείτε το στιγμιότυπο από το 2.51 και έπειτα:

Ο 57χρονος σήμερα ηθοποιός εμφανίστηκε στο επεισόδιο «The One with the Rumor», που προβλήθηκε το 2001 όταν ήταν ακόμη παντρεμένος με την Άνιστον.

Ο Μπραντ Πιτ υποδύθηκε έναν παλιό συμμαθητή της Ρέιτσελ Γκριν, και βρέθηκε τότε υποψήφιος μέχρι και για βραβείο Emmy με το cameo να ενθουσιάζει τους φανς.

Απόσπασμα από το επεισόδιο με την εμφάνιση του Μπραντ Πιτ στα Φιλαράκια:

Άνιστον και Πιτ, που ξεκίνησαν να βγαίνουν το 1998, ήταν εκείνη την εποχή παντρεμένοι για ένα χρόνο και ένα από τα διασημότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ αλλά η ευτυχία τους δεν κράτησε πολύ.

Το ζευγάρι χώρισε το 2005 εν μέσω έντονης φημολογίας πως ο Πιτ ξεκίνησε εξωσυζυγική σχέση με την συμπρωταγωνίστριά του στο «Mr. & Mrs. Smith» Αντζελίνα Τζολί.

Ένα μήνα μετά την αίτηση διαζυγίου της Άνιστον, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με τους Πιτ και Τζολί σε μια παραλία, μαζί με τον γιο της, Μάντοξ.

Την επόμενη χρονιά, η Αντζελίνα Τζολί επιβεβαίωσε ότι ήταν έγκυος με το παιδί του Πιτ, με τους δυο τους να φτιάχνουν μια οικογένεια έξι παιδιών και να παντρεύονται το 2014.

Σε συνέντευξη το 2011, ο Μπραντ Πιτ φάνηκε να «αδειάζει» την Τζένιφερ Άνιστον και τον γάμο τους, τον οποίο χαρακτήρισε ως «παθητικό», σημειώνοντας πόσο πιο ολοκληρωμένος αισθάνεται με την Τζολί.

Σύντομα ωστόσο προχώρησε σε διευκρινίσεις, τονίζοντας πως τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν και πως «η Τζεν ήταν μια απίστευτα δοτική, τρυφερή και αστεία γυναίκα που παραμένει φίλη μου».



Δυο χρόνια αργότερα, η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη ασύμβατες διαφορές και οι δυο τους έχουν επιδοθεί έκτοτε σε μια ατελείωτη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε αργότερα σχέση με τον Τζάστιν Θερού, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2015 και χώρισαν δυο χρόνια αργότερα.

Οι φανς του πρώην ζευγαριού έπαθαν φρενίτιδα μετά την κοινή εμφάνιση των Άνιστον και Πιτ στα παρασκήνια των SAG Awards, το 2020, με πολλούς να ελπίζουν σε επανασύνδεση, η οποία ωστόσο δεν έγινε ποτέ.