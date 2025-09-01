Τζέικομπ Ελόρντι: «Μην μου λες ποτέ τι να κάνω» - Αντιπαράθεση με μέλος του προσωπικού του Φεστιβάλ Βενετίας 2025

Αντιπαράθεση με μέλος του προσωπικού του Φεστιβάλ Βενετίας 2025 φαίνεται πως είχε ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί, «Frankenstein», και σχετικά βίντεο αναρτήθηκαν στα social.

Στο βίντεο, ο ηθοποιός, που επέλεξε ένα παραδοσιακό μαύρο κοστούμι με παπιγιόν, φαίνεται να μιλάει σε έναν άνδρα που χαρακτηρίστηκε από τον θαυμαστή του Ελόρντι ως «σωματοφύλακας».

«Θα βγάλω μια φωτογραφία εδώ ακριβώς», είπε στη συνέχεια ο 28χρονος ηθοποιός στο μέλος του προσωπικού του Φεστιβάλ. Αφού πόζαρε για φωτογραφίες, ο Ελόρντι γύρισε και είπε προς τον άνδρα: «Μην μου λες ποτέ τι να κάνω».

Οι εκπρόσωποι του Ελόρντι δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Page Six για κάποιο σχόλιο.

Παρά την αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί, ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο, είπε ότι ο ηθοποιός «ήταν τόσο ευγενικός» και «έβγαλε φωτογραφίες με όποιον μπορούσε». Πρόσθεσε πως «είναι τόσο σέξι και ευγενικός».

Η εμφάνιση του Ελόρντι σηματοδότησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση από τον πρόσφατο χωρισμό του από την Olivia Jade Giannulli.

Υπενθυμίζεται πως ο «Frankenstein» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο «ζωντάνεψε» τη Βενετία το βράδυ του Σαββάτου, αποσπώντας ένα 13λεπτο standing ovation, το μεγαλύτερο σε διάρκεια μέχρι στιγμής στην 82η διοργάνωση του Φεστιβάλ.

Ο Όσκαρ Άιζακ που υποδύεται τον παρανοϊκό επιστήμονα και ο Τζέικομπ Ελόρντι που ενσαρκώνει το τέρας του, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, καθώς το κοινό συνέχιζε να χειροκροτεί.

Κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος, ο Ντελ Τόρο χαιρέτησε το πλήθος και αγκάλιασε τους δύο πρωταγωνιστές. Ένας εμφανώς συγκινημένος Ελόρντι δέχτηκε ένα φιλί στο μάγουλο από τον Άιζακ, με τον οποίο στη συνέχεια μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά.

Με πληροφορίες από PageSix