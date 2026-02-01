Τζέικομπ Ελόρντι: Το ατύχημά του στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» - «Μού έσκισε την πλάτη»

Το ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», περιέγραψε ο πρωταγωνιστής Τζέικομπ Ελόρντι μιλώντας στο περιοδικό Esquire.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έγκαυμα δευτέρου βαθμού, έπειτα από ένα, φαινομενικά, παράξενο ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού μυθιστορήματος, «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Η σκηνοθέτης της ταινίας, Έμεραλντ Φένελ, δήλωσε ότι βρέθηκε σε κατάσταση σοκ, όταν έμαθε πως ο πρωταγωνιστής της κατέληξε στο νοσοκομείο.

Τζέικομπ Ελόρντι: Πώς έγινε το ατύχημα στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Στη νέα διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ του 1847, ο Ελόρντι υποδύεται τον Χίθκλιφ, ενώ η Μάργκοτ Ρόμπι εμφανίζεται στον ρόλο της Κάθριν Έρνσο.

Μιλώντας στο περιοδικό Esquire, ο πρωταγωνιστής περιέγραψε πώς συνέβη το ατύχημα: όπως είπε, την ώρα που η make-up artist της ταινίας σχεδίαζε τις ουλές στην πλάτη του Χίθκλιφ, αστειεύτηκε κάνοντας έναν συσχετισμό με τον ηθοποιό Daniel Day-Lewis, αναφέροντας πως θα «ερχόταν με πραγματικά σημάδια».

«Μου είπε: “Αν ο Daniel Day-Lewis έπαιζε τον Χίθκλιφ, θα είχε έρθει με ουλές”», αφηγήθηκε ο Ελόρντι: «Και εγώ της απάντησα: “Θα πάω το Σαββατοκύριακο να ακρωτηριαστώ για να σου αποδείξω ότι είμαι ο Χίθκλιφ!”».

Το ίδιο βράδυ, στο σπίτι όπου διέμενε, χρησιμοποίησε ένα ατμόλουτρο με μεταλλικό, μπρούτζινο εξάρτημα από το οποίο έβγαινε καυτός ατμός. Καθισμένος στο πάτωμα για να καθαρίσει τα πόδια του, γλίστρησε προς τα πίσω και ακούμπησε με την πλάτη του πάνω στο καυτό σημείο.

«Η πλάτη μου κόλλησε στο εξάρτημα του ατμού. Πετάχτηκα ουρλιάζοντας. Μου έσκισε κυριολεκτικά την πλάτη», εξήγησε. «Όταν πήγα στη δουλειά τη Δευτέρα, είχα έγκαυμα δευτέρου βαθμού».

Η Φένελ έμαθε τι είχε συμβεί μέσω μηνύματος από τον παραγωγό της ταινίας. «Μου έγραψε “Ο Τζέικομπ είναι στο νοσοκομείο”. Φυσικά σκέφτηκα ότι είχε χτυπήσει σε τροχαίο. Και μετά μου είπε: “Κάηκε στην πλάτη στο ντους”».

Όταν η σκηνοθέτης τον ρώτησε αν θεωρεί ότι το ατύχημα ήταν «στο πνεύμα του Daniel Day-Lewis», ο Ελόρντι απάντησε με χιούμορ:

«Ήταν ο πραγματικός Daniel Day-Lewis. Στο ντους».

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από The Independent