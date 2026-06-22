Τζέι Ντι Βανς: Πυρηνικοί επιθεωρητές αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιράν - «Υπήρξε μεγάλη πρόοδος»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς μίλησε στους δημοσιογράφους στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας σχετικά με την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πρόκειται για τις πρώτες δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου των ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση των κύριων διαπραγματεύσεων αργά την Κυριακή.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές «σημείωσαν σημαντική πρόοδο», προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις ήταν «πολύ καλές».

«Καλά θεμέλια» στις συνομιλίες, υποστήριξε ο Βανς

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Βανς δήλωσε ότι τέθηκαν «πολύ καλά θεμέλια» για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία με το Ιράν.

Ο Βανς τόνισε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία «απείλησε να αποχωρήσει» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ή «τουλάχιστον υπήρξαν απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρούσαν», προσθέτοντας όμως ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι πολύ μετά τη 1 π.μ. χθες το βράδυ.

«Δεν αποχώρησαν, λοιπόν, και η τεχνική τους ομάδα βρίσκεται ακόμα εδώ στο Μπούργκενστοκ, όπου συνεργάζεται με τη δική μας τεχνική ομάδα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.

«Αυτό που είπαμε χθες στους Ιρανούς είναι: "Όταν ανταλλάσσετε αυτό που εμείς, οι millennials, αποκαλούμε "trash talk", δεν μπορείτε να περιμένετε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην απαντήσει και να μην διορθώσει τα πράγματα"».

NEW: VP Vance reveals he told the Iranians they better expect President Trump to respond when they “trash talk” the U.S. during the negotiating process:



“What we told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect… pic.twitter.com/5Cst2jSTQ1 — Fox News (@FoxNews) June 22, 2026

Ολοκλήρωσε την απάντησή του λέγοντας ότι υπήρξε «λίγη απειλή» και «γκρίνια, αλλά τελικά οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο».

Το ζήτημα των πυρηνικών στο Ιράν

Οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πρόκειται να επιστρέψουν στο Ιράν για να επαληθεύσουν τη συμμόρφωσή του με την προκαταρκτική συμφωνία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε να καταλήξουμε στην τελική συμφωνία και σε μια μόνιμη λύση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και όλοι πρέπει να το γιορτάσουμε, δεδομένου ότι οι επιθεωρητές θα ξεκινήσουν σύντομα», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι τηλεφώνησε στους επιθεωρητές πυρηνικών του ΟΗΕ στις 2 π.μ. χθες το βράδυ για να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις, ωστόσο κανείς δεν απάντησε στην κλήση.

«Όπως είναι αναμενόμενο, δεν απαντούν πολλοί στο τηλέφωνο στις δύο το πρωί», είπε ο Βανς. «Περιμένω ότι αυτό θα συμβεί το αργότερο αυτή την εβδομάδα, αλλά πιστεύουμε ότι ορισμένες από αυτές τις συνομιλίες με τους επιθεωρητές και με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμη και σήμερα».

Ο Βανς αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν.

JUST IN: Vice President Vance pushes back on “misreporting” about Iranian assets potentially being unfrozen and says that if any of the regime’s money is freed up, it will go to help the American economy and make U.S. farmers richer:



“We wanted to make sure that we set up a… pic.twitter.com/6CPNzY8uIS — Fox News (@FoxNews) June 22, 2026

«Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα θεσπίσουμε μια διαδικασία, σύμφωνα με την οποία, αν ποτέ αποδεσμεύσουμε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα χρήματα θα διατεθούν για τη βοήθεια του λαού του Ιράν και όχι για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Ο Τζάρεντ Κούσνερ πρότεινε μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση σε συνεργασία με τους Καταριανούς, σύμφωνα με την οποία – και πάλι, αν – υπάρξουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που θα αποδεσμευτούν, τότε εμείς θα έχουμε τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας, οι Καταριανοί θα έχουν τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας, και στη συνέχεια τα χρήματα θα διατεθούν για την αγορά αμερικανικού σιταριού και αμερικανικού καλαμποκιού προς όφελος του ιρανικού λαού.»

Με πληροφορίες από CNN και Al Jazeera