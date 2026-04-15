Τζέι Ντι Βανς: «Ο Πάπας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε τον βομβαρδισμό του Ιράν, απαντώντας στις επικρίσεις του πάπα Λέοντα και κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και της Καθολικής Εκκλησίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο University of Georgia, ο Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, άσκησε κριτική στον ποντίφικα για τις τοποθετήσεις του σχετικά με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στη «σωστή» θεολογική προσέγγιση.

«Όπως είναι σημαντικό για τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να είναι προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα δημόσιας πολιτικής, έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικό και για τον Πάπα να είναι προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στη φράση του Πάπα ότι οι πιστοί «ποτέ δεν είναι στο πλευρό όσων κάποτε κρατούσαν σπαθί και σήμερα ρίχνουν βόμβες», μια έμμεση αλλά σαφής αναφορά στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Ο Βανς, επιχειρώντας να αντικρούσει το επιχείρημα, επικαλέστηκε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Ήταν ο Θεός στο πλευρό των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τη Γαλλία από τους Ναζί; Πιστεύω πως η απάντηση είναι ναι».

Η αντιπαράθεση εντάσσεται σε ευρύτερη ένταση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Πάπα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει επιτεθεί δημοσίως στον Ποντίφικα, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο» και «κακό για την εξωτερική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο Πάπας επέμεινε στην αντιπολεμική του στάση, δηλώνοντας ότι δεν φοβάται την αμερικανική κυβέρνηση και σημειώνοντας πως «η καρδιά του Θεού πληγώνεται από τους πολέμους, τη βία, την αδικία και τα ψέματα».

Η αντιπαράθεση δημιουργεί ιδιαίτερη πίεση για τον Βανς, ο οποίος έχει επενδύσει πολιτικά στη στήριξη θρησκευτικών και συντηρητικών ψηφοφόρων, ενώ παράλληλα προβάλλει τη δική του πορεία προς τον καθολικισμό.

Παρά την κριτική του, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, δηλώνοντας ότι «σέβεται» και «εκτιμά» τον Πάπα, ακόμη και όταν διαφωνεί μαζί του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μάλιστα, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις από το κοινό, όταν κάποιος φώναξε ότι «ο Ιησούς Χριστός δεν υποστηρίζει τη γενοκτονία», με τον Βανς να απαντά: «Συμφωνώ, ο Ιησούς Χριστός σίγουρα δεν υποστηρίζει τη γενοκτονία».

Με πληροφορίες από New York Times