Τζέι Ντι Βανς: Η Ρωσία έκανε πρώτη φορά σημαντικές παραχωρήσεις για να τελειώσει ο πόλεμος

Για «σημαντικές παραχωρήσεις» από την πλευρά της Ρωσίας, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε νέα τηλεοπτική του συνέντευξη μιλώντας στο NBC, ο Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε πως η Ρωσία για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, έχει κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» σε ό,τι αφορά την Ουκρανία.

Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, «θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους».

Την ίδια ώρα παρότι οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, φαίνεται πως βρίσκονται σε αδιέξοδο, ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρει πως η Ρωσία συζητά τι θα ήταν αναγκαίο να γίνει, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Φυσικά, δεν το έχουν καταφέρει ακόμη και ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, αλλά έχουμε εμπλακεί σε μια καλόπιστη διπλωματική διαδικασία» συμπλήρωσε, ενώ παράλληλα υπερασπίζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος «προσπαθεί να εμπλακεί σε μια πολύ επιθετική, πολύ ενεργητική διπλωματία», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

«Ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ούτε της Ευρώπης, ούτε των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι ούτε η Ρωσία ή η Ουκρανία έχουν συμφέρον να συνεχιστεί», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι Δημοκρατικοί θεωρούν ότι Βλαντίμιρ Πούτιν «κοροϊδεύει» τον Ντόναλντ Τραμπ και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP