Τζέι Ντι Βανς: «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επιστρέφοντας από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο χωρίς τελική συμφωνία, δήλωσε ότι πλέον η ευθύνη για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών ανήκει στην Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, υποστήριξε πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταθέσει ουσιαστικές προτάσεις και ότι η συνέχεια των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τη στάση του Ιράν. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς τόνισε ότι, εφόσον τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μπορεί να υπάρξει μια θετική συμφωνία και για τις δύο χώρες.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ενός μέτρου που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς την ιρανική ηγεσία, ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τζέι Ντι Βανς για Ιράν: «Kαι οι δύο πλευρές μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι»

Σε νέες δηλώσεις του λίγες ώρες πριν επίσης στο Fox News, κατηγόρησε την ιρανική κυβέρνηση ότι προβαίνει σε μια «πράξη οικονομικής τρομοκρατίας» μπλοκάροντας τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει πως «και οι δύο πλευρές μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι».

Όπως ανέφερε, εάν οι Ιρανοί συνεχίσουν να προβαίνουν σε «οικονομική τρομοκρατία», τότε οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν την αρχή ότι «κανένα ιρανικό πλοίο δεν θα μπορεί επίσης να εξέλθει».

Με πληροφορίες από BBC