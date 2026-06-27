Τζέι Ντι Βανς για Ιράν: «Οι ΗΠΑ κερδίζουν έτσι κι αλλιώς» - Τι δήλωσε για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν «όπως και να έχει» όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επισημαίνοντας αυτό που χαρακτήρισε ως καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος και αποδυνάμωση της χώρας.

«Αν καταλήξουμε στην τελική συμφωνία, τότε υπέροχα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στον Μπιλ Μάχερ του HBO. «Αν δεν καταλήξουμε στην τελική συμφωνία, το πυρηνικό τους πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι διαλυμένο. Εξακολουθούν να είναι πολύ πιο αδύναμοι ως χώρα, οπότε η στάση μου είναι ότι η Αμερική κερδίζει έτσι κι αλλιώς».

Ο Βανς ανέφερε ότι η αυξημένη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «ένδειξη ότι κάτι ουσιαστικό συμβαίνει».

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο ενός μνημονίου κατανόησης (MOU) διάρκειας 60 ημερών, «θα είναι πάντα λίγο περίπλοκη όταν έχεις να κάνεις με τους Ιρανούς».

Τι ανέφερε ο Τζέι Ντι Βανς για τον πόλεμο στο Ιράν

Η εμφάνιση του Βανς στην πολιτική κωμική εκπομπή «Real Time» έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν γίνει γνωστό ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά και ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν εξαπέλυσαν αμοιβαίες επιθέσεις, στην χειρότερη κλιμάκωση της έντασης από την υπογραφή της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι χτύπησε ιρανικούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Ιράν ανέφερε ότι χτύπησε στόχους που συνδέονται με τις αμερικανικές δυνάμεις το Σάββατο ως αντίδραση. Η επίθεση του Σαββάτου εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου ακολούθησε μια επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου την Πέμπτη, η οποία πυροδότησε τις εχθροπραξίες.

Οι δηλώσεις του Βανς έγιναν κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του για την προώθηση του νέου του βιβλίου αναμνήσεων, «Communion: Finding My Way Back to Faith», αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής αφορούσε θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις του με μια ιρανική αντιπροσωπεία στη Λουκέρνη της Ελβετίας ήταν επιτυχείς, επειδή η τιμή του πετρελαίου «έχει πέσει στα 73 δολάρια το βαρέλι» και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «έχει ουσιαστικά καταστραφεί», αναφερόμενος στην ικανότητα της χώρας να εμπλουτίζει ουράνιο.

Οι επικριτές του Μνημονίου Συνεργασίας και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, εν μέρει επειδή το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου, τα οποία μπορεί να μην είναι προσβάσιμα, αλλά παραμένουν εντούτοις στη χώρα.

Απέφυγε να δώσει απαντήσεις για τις βίαιες πολιτικές μετανάστευσης

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η μείωση των αποθεμάτων του Ιράν ή η μεταφορά τους στο εξωτερικό παραμένει μια εφικτή επιλογή, ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν επιδιώκουν μια συνολική συμφωνία.

Όταν ο Μάχερ τον πίεσε να απαντήσει αν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, ο Βανς απάντησε: «Ποιο μέρος του δεν έχει καταστραφεί; Αυτό που πρέπει να καταστραφεί είναι η ικανότητά τους να εμπλουτίζουν ουράνιο, η οποία έχει ήδη καταστραφεί».

«Αν είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν μακροπρόθεσμα τις φιλοδοξίες τους για πυρηνικά όπλα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να μετασχηματίσουν ριζικά τη σχέση τους με τη χώρα αυτή», δήλωσε.

«Αν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν, είμαστε πρόθυμοι να αλλάξουμε κι εμείς. Αν δεν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν, εξακολουθούμε ουσιαστικά να κρατάμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή θέση».

Στην εκπομπή «Real Time», ο Βανς απέφυγε να απαντήσει σε μια προσπάθεια του Μάχερ να αναγνωρίσει ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης για την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων είχαν ξεπεράσει τα όρια.

«Δεν μπορείς να διεξάγεις μια τέτοια επιχείρηση επιβολής του νόμου χωρίς να υπάρξουν κάποιες καταστάσεις που καταγράφονται με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Βανς. «Δεν νομίζω ότι υπήρχε εύκολος τρόπος να γίνει αυτό».

Με πληροφορίες από Guardian