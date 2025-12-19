Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα τα αρχεία του μετά από μήνες καθυστερήσεων της κυβέρνησης Τραμπ

Σήμερα αναμένεται η δημοσίευση των πολυαναμενόμενων εγγράφων Έπσταϊν, φέρνοντας στο φως νέες λεπτομέρειες για τις πολύκροτες υποθέσεις του.

Μετά από μήνες καθυστερήσεων και αναβολών, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποχρεούται νομικά να δημοσιεύσει ένα τεράστιο αρχείο εγγράφων που θα μπορούσε να ρίξει άπλετο φως στα παραπτώματα του Έπσταϊν και στις συνδέσεις του με σημαντικά δημόσια πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί, η γενική εισαγγελέας, Πάμ Μπόντι, πρέπει να δημοσιεύσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής «όλα τα μη ταξινομημένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό» που συνδέονται με τον Έπσταϊν, τη Γκισλέιν Μάξγουελ, και τα πρόσωπα που αναφέρονται στις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Τα αρχεία θα πρέπει να δημοσιευτούν σε μορφή «αναζητήσιμη και διαθέσιμη για λήψη». Η δημοσίευση έρχεται μετά από μήνες πίεσης από την πλευρά Τραμπ και το κίνημα «Make America Great Again (MAGA)», που έχει δείξει σημάδια ρήξης λόγω του ζητήματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που υπήρξε στενός φίλος του Έπσταϊν πριν από μια ρήξη για την οποία έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις, είχε υποσχεθεί ότι θα διατάξει τη δημοσίευση των φακέλων κατά τη διάρκεια του περασμένου προεδρικού αγώνα, αλλά υποχώρησε μετά την επιστροφή του στην προεδρία. Μάλιστα, αντιμετώπισε έντονη κριτική από τους ίδιους τους υποστηρικτές του όταν η Μπόντι αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία το καλοκαίρι, και αποκήρυξε τις εικασίες για την ύπαρξη μιας λίστας πελατών του Έπσταϊν, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε δηλώσει ότι αυτή βρισκόταν στο γραφείο της. Καθώς αυξανόταν η πίεση, ο πρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση Έπσταϊν «δημοκρατικό ψέμα» και επέκρινε τους ίδιους τους υποστηρικτές του για την εστίαση σε αυτήν.

Ο στενός σύμμαχός του, Μάικ Τζόνσον, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κράτησε την ολομέλεια σε αναστολή για αρκετές εβδομάδες, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να πείσει τους αντάρτες Ρεπουμπλικάνους να μην υποστηρίξουν αίτημα για υποχρεωτική ψηφοφορία σχετικά με τη δημοσίευση των φακέλων.

Τελικά, το αίτημα πέρασε και η Βουλή ψήφισε 427 προς 1 υπέρ της δημοσίευσής τους και η Γερουσία ακολούθησε γρήγορα, υποστηρίζοντας τη δημοσίευση με ομοφωνία.

Στον απόηχο των αντιδράσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανατρέποντας την προηγούμενη αντίθεσή του, υπέγραψε άμεσα το νομοσχέδιο σε νόμο, παρότι οι αντίπαλοί του εξέφρασαν υποψίες ότι ό,τι δημοσιευτεί μπορεί να είναι ελλιπές, με πιθανή παρακράτηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να του είναι επιζήμιες.

Με πληροφορίες από Guardian