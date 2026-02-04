Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα ντοκουμέντα από το κελί του αμέσως μετά την αυτοκτονία του - Σκληρές εικόνες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν νέες, αδημοσίευτες μέχρι σήμερα φωτογραφίες από το κελί του Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αυτοκτονία του στο κελί του το 2019.

Οι φωτογραφίες απαθανατίζουν τις στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατό του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019, στο πλαίσιο της μαζικής αποδέσμευσης εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το υλικό περιλαμβάνεται σε δύο επίσημες εκθέσεις: την έρευνα θανάτου του FBI στη Νέα Υόρκη και αναφορά της διοίκησης του Μητροπολιτικού Σωφρονιστικού Κέντρου στο Μπρούκλιν, όπου κρατούνταν.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το κελί του Έπσταϊν, καθώς και εικόνες από την προσπάθεια των διασωστών να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, αφού εντοπίστηκε απαγχονισμένος τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου 2019.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, στο κελί βρέθηκε αυτοσχέδιος βρόχος από κομμάτι της πορτοκαλί στολής κρατουμένου, ενώ καταγράφονται και σοβαρά τραύματα στον λαιμό του, τα οποία εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Φωτ. Φωτογραφίες από το κελί του Τζέφρι Έπστάιν μετά την αυτοκτονία του / Department of Justice

Η έκθεση περιγράφει λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του. Την προηγούμενη ημέρα είχε μεταβεί στο δικαστήριο, ενώ το απόγευμα αποχώρησε ο συγκρατούμενός του.

Το ίδιο βράδυ πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση διάρκειας 20 λεπτών, χωρίς να αναφέρεται ποιος ήταν ο παραλήπτης. Παράλληλα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παραδέχονται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στις 3:00 και 5:00 τα ξημερώματα, γεγονός που αποτελεί βασικό σημείο της έρευνας.

Ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε αρχικά στον ιατρικό χώρο των φυλακών, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του στις 7:36 π.μ..

