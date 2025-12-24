Τζέφρι Έπσταϊν: Ψεύτικη η επιστολή προς τον Λάρι Νάσαρ που ανέφερε τον Τραμπ

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι επιστολή που εμφανίστηκε στα αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν και φερόταν να έχει σταλεί από τον ίδιο προς τον καταδικασμένο, για σεξουαλικά εγκλήματα, Λάρι Νάσαρ είναι πλαστή.

Η επιστολή, που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της αποδέσμευσης εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν, περιείχε αναφορές σε «νεαρά κορίτσια» και υπαινιγμούς για τον Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον αμερικάνικο, προεδικό κύκλο. Ωστόσο, το FBI κατέληξε πως το έγγραφο δεν είναι αυθεντικό.

Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία επιβεβαίωσε πως η επιστολή είναι ψεύτικη και παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους δεν κρίθηκε γνήσια. Παράλληλα, τόνισε ότι η δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο δεν σημαίνει πως το περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι φέρεται να αναφέρει η επιστολή

Η επιστολή είχε ημερομηνία Αυγούστου 2019, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή, ο οποίος επισήμως αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Σύμφωνα με παλαιότερες πληροφορίες, το έγγραφο εντοπίστηκε εκ των υστέρων στο ταχυδρομείο φυλακών, γεγονός που είχε εγείρει ερωτήματα για την προέλευσή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Έπσταϊν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στη σχετική ανακοίνωσή του, σημείωσε ότι στα αρχεία υπάρχουν και «αβάσιμες και αναληθείς καταγγελίες», οι οποίες όμως δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο της διαφάνειας και των νομικών υποχρεώσεων, με την απαραίτητη προστασία για τα θύματα.

Η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τα νέα έγγραφα να επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του και τις διασυνδέσεις του, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι πραγματικό και τι όχι μέσα στον τεράστιο όγκο των αποχαρακτηρισμένων αρχείων.

Με πληροφορίες από Guardian