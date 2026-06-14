Τζέφρι Έπσταϊν: Πώς χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του στη μόδα για να προσεγγίζει θύματα

Η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον κόσμο της μόδας ήταν πολύ βαθύτερη από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που προκύπτουν από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και φέρνει στο φως το CNN.

Αλληλογραφία, καταθέσεις και εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι ο καταδικασμένος, για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστής διατηρούσε στενές επαφές με στελέχη πρακτορείων μοντέλων, εκπροσώπους, υπεύθυνους ανεύρεσης μοντέλων και «κυνηγούς ταλέντων» σε διάφορες χώρες του κόσμου. Μέσω αυτών των επαφών αποκτούσε πρόσβαση σε νεαρές γυναίκες από το εξωτερικό, πολλές από τις οποίες αργότερα κατήγγειλαν ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Σε ηλεκτρονική αλληλογραφία, που περιλαμβάνονται στα αρχεία, άνθρωποι του χώρου της μόδας ενημέρωναν τον Τζέφρι Έπσταϊν για νέα μοντέλα και υποψήφιες εργαζόμενες. Ένας εξ' αυτών, μάλιστα, περιέγραφε μια «χαριτωμένη Γαλλίδα» που θα ήταν «χαρούμενη να τον γνωρίσει», ενώ άλλος του έστελνε πληροφορίες για νεαρές γυναίκες από τη Σκανδιναβία που «θα ήταν έτοιμες την επόμενη χρονιά». Σε άλλη περίπτωση, ένας συνεργάτης χαρακτήριζε μια νεαρή γυναίκα ως «δώρο» που σκόπευε να του προσφέρει.

"Ella es un regalo": así fue como Epstein explotó sus contactos en el mundo de la moda para llegar a mujeres jóveneshttps://t.co/Ynn2LJAixs — CNN en Español (@CNNEE) June 13, 2026

Τζέφρι Έπσταϊν: Το δίκτυο διασύνδεσής του με τη μόδα

Σύμφωνα με το CNN, τα έγγραφα σκιαγραφούν μια αμοιβαία επωφελή σχέση. Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρείχε χρήματα, επαγγελματικές διασυνδέσεις και βοήθεια σε ζητήματα βίζας, ενώ ορισμένοι άνθρωποι της βιομηχανίας της μόδας του παρείχαν πρόσβαση σε νεαρές γυναίκες που επιδίωκαν καριέρα στο μόντελινγκ.

Ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για υπόθεση που αφορούσε ανήλικο κορίτσι, αρκετοί επαγγελματίες του χώρου συνέχισαν να διατηρούν επαφές μαζί του, να τον προσκαλούν σε εκδηλώσεις και να εξετάζουν επιχειρηματικές συνεργασίες.

Κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα είναι ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, ο οποίος διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν επί χρόνια. Ο Μπρουνέλ συνελήφθη το 2020 στη Γαλλία αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βιασμούς ανηλίκων και βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2022. Ο ίδιος αρνιόταν τις κατηγορίες.

Το 2005 ο χρηματιστής φέρεται να παρείχε στον Μπρουνέλ πιστωτική γραμμή ύψους 1 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία του πρακτορείου MC2 Model Management. Σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην μοντέλων, το πρακτορείο αυτό χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις ως δίαυλος προσέγγισης νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν.

The Epstein files illustrate a symbiotic relationship between him and some in the modeling industry: He provided money, connections and help with visas, while the industry gave him access to young, foreign women — many of whom say he sexually abused them.https://t.co/gjGDcZdpYL — Ben Pershing (@benpershing) June 13, 2026

Τι δηλώνουν θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Η Σβετλάνα Ποζιντάεβα, μοντέλο ρωσικής καταγωγής, δήλωσε στο CNN ότι μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ελπίδα να αναπτύξει την καριέρα της. Όπως υποστηρίζει, γνώρισε τον Έπσταϊν μέσω ενός εκρποσώπου στο Παρίσι και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με το MC2. Αργότερα εργάστηκε ως προσωπική βοηθός του, μια περίοδο που, σύμφωνα με την ίδια, συνοδεύτηκε από χρόνια κακοποίησης.

Άλλες πρώην εργαζόμενες και μοντέλα κατέθεσαν ότι το πρακτορείο ασκούσε σημαντικό έλεγχο στη ζωή τους και ότι ορισμένες φορές τις έστελνε στην κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Το CNN εντόπισε επίσης δεκάδες email που δείχνουν ότι στελέχη του χώρου συνέχισαν να διατηρούν επαφή μαζί του μετά την πρώτη καταδίκη του. Μεταξύ αυτών ήταν και η Φέιθ Κέιτς, συνιδρύτρια του γνωστού πρακτορείου Next Management. Σε μήνυμά της το 2009 έγραφε: «Θα σε αγαπώ πάντα και θα είμαι πάντα εδώ για σένα».

Η ίδια φέρεται να τον βοήθησε σε διάφορες υποθέσεις, από ζητήματα βίζας μέχρι εισιτήρια για επιδείξεις μόδας και αναζήτηση νέας βοηθού. Εκπρόσωπός της δήλωσε στο CNN ότι η Κέιτς δεν γνώριζε τη δράση του Έπσταϊν και ότι υπήρξε ένα ακόμη από τα πρόσωπα που εξαπατήθηκαν από εκείνον.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Ντανιέλ Σιάντ, ο οποίος διατηρούσε επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν επί χρόνια και του έστελνε φωτογραφίες νεαρών γυναικών που συναντούσε σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Καραϊβική.

Ο Σιάντ παραδέχθηκε ότι σύστησε γυναίκες στον Έπσταϊν, όμως υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την κακοποιητική του συμπεριφορά. «Κατάλαβα πολύ αργά ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος», δήλωσε στο CNN. «Σήμερα, γνωρίζοντας τι έκανε, δεν έχω λόγια. Είμαι συντετριμμένος».

Πρώην μοντέλα που μίλησαν στο CNN υποστηρίζουν ότι ο Έπσταϊν δεν ήταν η μοναδική απειλή που αντιμετώπισαν στη διάρκεια της καριέρας τους. Όπως δήλωσε μία από αυτές, «ο Έπσταϊν ήταν απλώς ένας από τους κινδύνους που συναντούσα στον χώρο».

Με πληροφορίες από CNN