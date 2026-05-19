Τζέφρι Έπσταϊν: Ποια είναι η πρώην σύντροφός του, Νάντια Μαρτσίνκο, που πρόκειται να ερευνηθεί

Κατά την πρώτη περίοδο φυλάκισης του Τζέφρι Έπσταϊν - όταν εξέτιε ποινή 13 μηνών για αποπλάνηση ανήλικης - τα αρχεία της φυλακής δείχνουν ότι μία γυναίκα τον επισκέφθηκε τουλάχιστον 67 φορές.

Η γυναίκα αυτή ήταν η Νάντια Μαρτσίνκο. Η Μαρτσίνκο υπήρξε σύντροφος του Έπσταϊν για επτά χρόνια - η σημαντικότερη σχέση του μετά τη Γκιλέιν Μάξγουελ - ενώ αργότερα εργάστηκε και ως βοηθός πιλότου στο ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Παρότι παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, ενδέχεται σύντομα να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η Μαρτσίνκο είναι μία από τις τέσσερις γυναίκες που κατονομάστηκαν ως «πιθανές συνεργοί» του Έπσταϊν σε συμφωνία αποδοχής ενοχής του 2008, η οποία τους παρείχε ασυλία από ποινική δίωξη. Σήμερα, δύο από αυτές τις γυναίκες — οι βοηθοί του Έπσταϊν, Σάρα Κέλεν και Λέσλι Γκροφ — πρόκειται να καταθέσουν ενώπιον Αμερικανών νομοθετών. Μία βουλευτής ζητά να ερευνηθούν και οι τέσσερις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων της Αντριάνα Ρος και της Μαρτσίνκο, παρά τη συμφωνία ασυλίας.

Η Μαρτσίνκο δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί ούτε διωχθεί για κάποιο έγκλημα. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι υπήρξε και η ίδια θύμα του Έπσταϊν. Ωστόσο, κορίτσια στο Palm Beach, των οποίων οι καταθέσεις για την κακοποίηση που υπέστησαν ως ανήλικες οδήγησαν στην καταδίκη του Έπσταϊν το 2008, ανέφεραν στην αστυνομία ότι η Μαρτσίνκο συμμετείχε στην κακοποίηση αυτή.

Θύμα ή συνεργός;

Το BBC πέρασε μήνες παίρνοντας συνεντεύξεις από ανθρώπους που γνώριζαν τη Νάντια Μαρτσίνκο και εξετάζοντας κάθε email που μπόρεσε να εντοπίσει ανάμεσα σε εκείνη και τον Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον ρόλο της στη ζωή του διαβόητου χρηματοδότη.

Τα email αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν και η Μαρτσίνκο επιθυμούσαν να δημιουργήσουν οικογένεια μαζί. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εντόπισε το BBC, ο Έπσταϊν φαίνεται πως της ζητούσε επί σειρά ετών να στρατολογεί άλλες γυναίκες για να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες και εκείνη συμμορφωνόταν.

Ωστόσο, η αλληλογραφία φέρνει στο φως και έντονα στοιχεία εξαναγκαστικής και κακοποιητικής συμπεριφοράς από την πλευρά του Έπσταϊν. Η Μαρτσίνκο κατέθεσε αργότερα σε ερευνητές ότι εκείνος ασκούσε σωματική βία εναντίον της, φτάνοντας στο σημείο να την πνίγει και να την πετά από σκάλα. Το BBC είχε πρόσβαση στη μαρτυρία της μέσω εγγράφου που δημοσιοποιήθηκε - σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένο - από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιανουάριο. Αν και το όνομά της δεν εμφανίζεται στο έγγραφο, οι πέντε σελίδες της κατάθεσης αντιστοιχούν πλήρως σε όσα είναι γνωστά για εκείνη από άλλες πηγές.

Το BBC επικοινώνησε με τη Μαρτσίνκο ζητώντας σχόλιο, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Από τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή το 2019, ενώ αντιμετώπιζε νέες κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, η ίδια έχει απομακρυνθεί πλήρως από τη δημόσια ζωή.

Οι εκκλήσεις για έρευνα γύρω από τη Μαρτσίνκο έχουν ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το αν ένα άτομο που υπήρξε θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού μπορεί ταυτόχρονα να θεωρηθεί και συνεργός.

Η γνωριμία με τον Έπσταϊν

Η Μαρτσίνκο γεννήθηκε ως Νάντια Μαρτσίνκοβα σε μια εύπορη και κοινωνικά καταξιωμένη οικογένεια στη Σλοβακία. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε σε ομοσπονδιακούς ερευνητές μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, τον γνώρισε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη το 2003, όταν ήταν 18 ετών, σε πάρτι γενεθλίων του Ζαν-Λουκ Μπρουνέλ. Ο Μπρουνέλ, στενός φίλος του Έπσταϊν, διηύθυνε το υποκατάστημα της εταιρείας μοντέλων Karin Models στη Νέα Υόρκη. Η Μαρτσίνκο ανέφερε ότι εργαζόταν τότε για το πρακτορείο στο Παρίσι και ότι ο Μπρουνέλ την είχε μεταφέρει στις ΗΠΑ λίγες εβδομάδες πριν από το πάρτι, με βίζα που είχε κανονίσει ο ίδιος.

Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από αλληλογραφία που εντόπισε το BBC στα αρχεία του Έπσταϊν, σύμφωνα με την οποία η Μαρτσίνκο και ο Έπσταϊν γιόρταζαν επί χρόνια την ίδια ημερομηνία — τη 17η Σεπτεμβρίου — ως «επέτειό» τους.

Σύμφωνα με έναν συμμαθητή της από το δημοτικό, τον οποίο το BBC αναφέρει με το ψευδώνυμο «Jozef», η Μαρτσίνκο δεν έμοιαζε με τυπικό διεθνές μοντέλο. Παρότι ήταν όμορφη, ήταν εξαιρετικά ντροπαλή.

Ο Έπσταϊν μαζί με την Μαρτσίνκο/Φωτογραφία: X

Η ίδια είχε δηλώσει παλαιότερα σε σλοβακική εφημερίδα ότι ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο από την εφηβεία της, με δουλειές που την οδήγησαν σύντομα στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν.

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη γνωριμία τους στο πάρτι του Μπρουνέλ, ο Έπσταϊν την κάλεσε στην έπαυλή του στο Palm Beach, όπως είπε η ίδια στους ερευνητές. Από εκεί, σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων, ταξίδεψε μαζί του στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, το Little Saint James.

Αν και ήταν πλέον ενήλικη, η διαφορά ισχύος, πλούτου και ηλικίας μεταξύ τους ήταν τεράστια. Ο Έπσταϊν ήταν ήδη 50 ετών, δηλαδή 32 χρόνια μεγαλύτερός της.

Επειδή ο Μπρουνέλ είχε αναλάβει τη βίζα της και ο Έπσταϊν χρηματοδοτούσε το πρακτορείο του με περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια, η Μαρτσίνκο αισθανόταν — όπως κατέθεσε αργότερα — ότι «ο Έπσταϊν μπορούσε να την απελάσει με ένα μόνο τηλεφώνημα στον Μπρουνέλ».

Χειριστική και κακοποιητική συμπεριφορά

Η Μαρτσίνκο ταξίδευε συνεχώς μαζί με τον Έπσταϊν, όπως κατέθεσε στους ερευνητές. Τα email που αντάλλασσαν, τόσο από τον τόνο όσο και από το περιεχόμενό τους, δείχνουν ότι πολύ γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Η Γκιλέιν Μάξγουελ παρέμενε στενή φίλη του Έπσταϊν και συνέχιζε να του γνωρίζει άλλες γυναίκες, όμως η ερωτική τους σχέση φαίνεται πως έφτανε στο τέλος της. Σύμφωνα με την έρευνα, η Μαρτσίνκο είχε πλέον γίνει η βασική σύντροφός του.

Παρότι στα email υπάρχουν εκφράσεις συναισθηματισμού — με τον Έπσταϊν να γράφει το 2009 σε άλλο άτομο ότι «είμαι ερωτευμένος με τη Νάντια» — οι συνομιλίες αποκαλύπτουν και τον έντονα χειριστικό και κυριαρχικό χαρακτήρα του.

Ένα email εκείνης της χρονιάς δείχνει τι απαιτούσε από εκείνη:

«Θέλω να μάθεις να μαγειρεύεις αυγά. scrambled, poached, over easy… Θέλω να μάθεις να διαχειρίζεσαι ένα σπίτι… Δεν θέλω καβγάδες από Δευτέρα έως Παρασκευή… Θέλω να διαβάζεις ένα από τα εκατό σπουδαία βιβλία κάθε μήνα… Στο σπίτι θέλω μόνο όμορφα πράγματα. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα χωρίς να το δω πρώτα. J»

Μετά τον θάνατό του, η Μαρτσίνκο κατέθεσε ότι ο Έπσταϊν έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής της, ακόμη και το βάρος και τα ρούχα της. Υποστήριξε επίσης ότι την είχε εξαναγκάσει να υποβληθεί σε πολλαπλές πλαστικές επεμβάσεις και ότι ασκούσε σωματική βία εναντίον της.

Δεν έχει εντοπιστεί άμεση αναφορά αυτών των περιστατικών στα email που εξετάστηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σε άλλα αρχεία. Σε ένα μήνυμα που βρέθηκε, η ίδια τον κατηγορεί για «συμπεριφορά κακοποιητικού συντρόφου».

Παράλληλα, σε πολλά σημεία των μηνυμάτων φαίνεται ότι ο Έπσταϊν περίμενε από τη Μαρτσίνκο να εντοπίζει και να του συστήνει άλλες γυναίκες ή κορίτσια.

Σε email του 2006, εκείνη έγραφε: «Τι θεωρείς διασκεδαστικό σεξουαλικό παιχνίδι; Θα κάνω ό,τι μπορώ, αν και αν πρόκειται απλώς για να κάνεις σεξ με κάποια άλλη, δεν ξέρω πώς αυτό βελτιώνει τη σχέση μας. Θα προσπαθήσω να βρίσκω κορίτσια όποτε είμαστε στη Νέα Υόρκη».

Ορισμένα μηνύματα δείχνουν ότι η Νάντια γνώριζε πως ο Έπσταϊν προτιμούσε πολύ νεαρές γυναίκες. Ωστόσο, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία στα αρχεία που να αποδεικνύουν ότι του σύστησε ανήλικα κορίτσια. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και η στρατολόγηση ενηλίκων μέσω εξαπάτησης για σκοπούς εκμετάλλευσης μπορεί να θεωρηθεί μορφή trafficking.

Με πληροφορίες από BBC