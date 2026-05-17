Τζέφρι Έπσταϊν: «Περίπου δέκα» νέα θύματα εμφανίστηκαν στις γαλλικές αρχές

«Περίπου δέκα» νέα φερόμενα θύματα στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, έχουν απευθυνθεί στην εισαγγελία του Παρισιού, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εισαγγελέας της γαλλικής πρωτεύουσας, Λορ Μπεκό.

Μιλώντας στο RTL την Κυριακή 17 Μαΐου, η Μπεκό ανέφερε ότι οι νέες καταγγελίες κατατέθηκαν στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας που διεξάγουν οι γαλλικές αρχές μετά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ανοίξει ευρεία έρευνα για πιθανή «διακίνηση ανθρώπων», με στόχο να εντοπιστούν άτομα που ενδεχομένως βοήθησαν τον Τζέφρι Έπσταϊν να διαπράξει εγκλήματα και στη Γαλλία, μεταξύ άλλων μέσω της στρατολόγησης ή παροχής θυμάτων.

Τζέφρι Έπσταϊν: Δεν έχει ανακριθεί κανένα άτομο, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τράφικινγκ, πέθανε το 2019 μέσα στο κελί του στη Νέα Υόρκη, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Ο θάνατός του είχε επίσημα χαρακτηριστεί αυτοκτονία, όμως η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και θεωρίες συνωμοσίας διεθνώς.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, μέχρι στιγμής «κανένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εμπλέκονται στην υπόθεση δεν έχει ανακριθεί».

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν πλέον εάν μέρος του δικτύου του Τζέφρι Έπσταϊν είχε δραστηριότητα και στη Γαλλία ή αν υπήρξαν συνεργοί που διευκόλυναν τη δράση του στην Ευρώπη.

Τζέφρι Έπσταϊν: Η δράση του στη Γαλλία

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενο άρθρο τους οι New York Times είχαν αναφέρει πως ο καταδικασμένος χρηματιστής είχε επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στην πολιτική και κοινωνική ελίτ του Παρισιού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις τελευταίες ημέρες της ελευθερίας του ο Τζέφρι Έπσταϊν βρισκόταν στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου διατηρούσε δεύτερη κατοικία, χωρίς να δείχνει ότι ανησυχούσε για τη νομική πίεση που ερχόταν. Το πρόγραμμά του περιλάμβανε συναντήσεις με αρχιτέκτονες και διακοσμητές, δείπνα με διπλωμάτες και επαφές με πρόσωπα από διεθνείς κύκλους.

Κεντρικό στοιχείο του άρθρου είναι το «μοτίβο» δράσης του: ο Έπσταϊν αναζητούσε ανθρώπους με ισχυρές διασυνδέσεις, τους οποίους χρησιμοποιούσε ως γέφυρες προς πρόσωπα εξουσίας. Παράλληλα, σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσαν Γάλλοι εισαγγελείς, στο διαμέρισμά του στο Παρίσι φέρονται να πήγαιναν νεαρές γυναίκες, ορισμένες από τις οποίες συνδέονται με τον Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ. Η σύλληψή του έγινε τελικά στις 6 Ιουλίου 2019, μετά από πτήση από το Παρίσι προς το Νιου Τζέρσεϊ.

Το άρθρο αναφέρεται επίσης στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, πάνω από τρία εκατομμύρια σελίδες, τα οποία φωτίζουν την παρουσία του στο Παρίσι. Το διαμέρισμά του στη λεωφόρο Φος, έναν από τους ακριβότερους δρόμους της πόλης, λειτουργούσε ως πολυτελής χώρος υποδοχής και περιστασιακή κατοικία.

Από εκεί, ο Έπσταϊν προσπαθούσε να καλλιεργήσει σχέσεις με πρόσωπα επιρροής, ανάμεσά τους και επαφές που τον συνέδεαν με το περιβάλλον του Νικολά Σαρκοζί. Εκπρόσωπος του πρώην προέδρου, πάντως, αρνήθηκε ότι υπήρξε προσωπική σχέση.

Παρά την επιμονή του, το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Έπσταϊν δεν κατάφερε ποτέ να ενσωματωθεί πλήρως στη γαλλική πολιτική ελίτ.

Η πιο σταθερή σχέση του στη Γαλλία ήταν με τον πρώην υπουργό Πολιτισμού Ζακ Λανγκ, ο οποίος πλέον ερευνάται από τις γαλλικές αρχές μαζί με την κόρη του για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, κάτι που η πλευρά τους αρνείται.

Με πληροφορίες από AFP News Agency, New York Times, BFMTV