Τζέφρι Έπσταϊν: Όταν οι επιχειρηματίες που έλεγαν ότι δεν τον γνώριζαν διαψεύδονται από τα αρχεία

Για χρόνια, ισχυροί άνδρες της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας έλεγαν ότι δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ότι τον συνάντησαν ελάχιστα, ότι τους απωθούσε, ότι δεν γνώριζαν τίποτα για την κακοποίηση γυναικών και ανήλικων κοριτσιών. Αρκετοί μίλησαν για «λανθασμένες κρίσεις και υποθέσεις», ενώ άλλοι αρκέστηκαν, σύμφωνα με τους New York Times, στο επιχείρημα ότι η σχέση τους με τον χρηματιστή, ήταν απλά «επαγγελματική».

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, στα τέλη Ιανουαρίου, δίνει μια νέα πτυχή στη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι πραγματικές σχέσεις του με την παγκόσμια ελίτ

Τα νέα έγγραφα δεν αλλάζουν ριζικά όσα είναι ήδη γνωστά για τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Αυτό που κάνουν, όμως, είναι να φωτίζουν το βάθος, τη διάρκεια και την ένταση των σχέσεών του με την παγκόσμια ελίτ, ακόμη και μετά το 2008, όταν είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, τονίζουν οι New York Times στο σχετικό τους δημοσίευμα, όπου αποκαλύπτουν τις σχέσεις χρηματιστή με μία σειρά «επιφανών» επιχειρηματιών.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία, προσκλήσεις, οικονομικές συναλλαγές και φιλικές ανταλλαγές δείχνουν ότι οι δεσμοί του με ανθρώπους από τη Wall Street, το Χόλιγουντ, την πολιτική και τη μόδα όχι μόνο δεν διακόπηκαν, αλλά συνέχισαν να καλλιεργούνται.

Ανάμεσα στα πιο ηχηρά παραδείγματα βρίσκεται ο Έλον Μασκ, αναφέρουν οι NYT. Ο Μασκ είχε δηλώσει δημόσια ότι αρνήθηκε να επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν «για λόγους αρχής». Όμως, email του 2012 που περιλαμβάνεται στα νέα αρχεία τον δείχνει να ρωτά τον χρηματιστή: «Ποια μέρα ή νύχτα θα είναι το πιο τρελό πάρτι στο νησί σου;»

Ο ίδιος απάντησε εκ νέου το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η αλληλογραφία ήταν περιορισμένη και ότι αρνήθηκε επανειλημμένες προσκλήσεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως κάποια μηνύματα «θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν».

Αντίστοιχα, ο σημερινός υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Howard Lutnick, είχε περιγράψει παλαιότερα επίσκεψή του στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη ως τόσο αποκρουστική που «δεν ήθελε ποτέ ξανά να τον ξαναδεί». Κι όμως, έγγραφα δείχνουν ότι το 2012 σχεδίαζε οικογενειακό ταξίδι στο νησί του Έπσταϊν, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Τζέφρι Έπσταϊν: Δώρα, μηνύματα και «οι κοπέλες»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και τα emails της Κάθριν Ρούμλερ, πρώην νομικής συμβούλου του Λευκού Οίκου επί Ομπάμα και νυν γενικής νομικής συμβούλου της Goldman Sachs. Παρότι είχε δηλώσει ότι παρείχε μόνο επαγγελματικές υπηρεσίες στον Έπσταϊν, τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν ανταλλαγές για συναντήσεις, αναφορές σε «κορίτσια», συζητήσεις για όνειρα, και κανονισμούς παραλαβής ακριβών δώρων.

Εκπρόσωπος της Goldman Sachs ανέφερε ότι ο Έπσταϊν «προσέφερε συχνά απρόσκλητα δώρα», υποστηρίζοντας ότι ο όρος «τα κορίτσια» αφορούσε άλλη πελάτισσα και τις κόρες της.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι και η περίπτωση του μεγιστάνα ακινήτων Άντριου Φάρκας, ο οποίος επί χρόνια συνιδιοκτήτης μαρίνας με τον Έπσταϊν, δήλωνε ότι η σχέση τους ήταν «αμιγώς επαγγελματική». Τα έγγραφα όμως δείχνουν να ανταλλάσσουν χυδαία αλληλογραφία για γυναίκες, αλλά και μήνυμα του 2018 όπου ο Φάρκας έγραφε στον Έπσταϊν ότι τον αγαπά και τον θεωρεί έναν από τους καλύτερους φίλους του, κλείνοντας με «xoxo».

Όχι απλώς γνωριμίες, αλλά μηχανισμός εξουσίας

Καταθέσεις και έγγραφα ενισχύουν μια παλιά διαπίστωση: οι σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρούς άνδρες δεν ήταν άσχετες με την κακοποίησή του. Έδειχνε στα θύματά του φωτογραφίες με διάσημους φίλους, τους έβαζε να ακούν τηλεφωνήματά του, καυχιόταν για τις γνωριμίες του και υπονοούσε τι θα μπορούσε να τους συμβεί αν μιλούσαν.

Σε κατάθεση του 2007, θύμα του Έπσταϊν περιέγραψε ότι στο νησί Little St. James συνάντησε τον συνιδρυτή της Google Sergey Brin και τη σύντροφό του, χωρίς εκείνοι να απαντήσουν σε αιτήματα σχολιασμού.

Ο Έπσταϊν λειτουργούσε συχνά και ως «μεσάζων» μεταξύ πλούσιων ανδρών και νεαρών γυναικών - θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Σε email του 2013, αποκαλούσε τον συνιδιοκτήτη των New York Giants, Steve Tisch «νέο αλλά κοινό φίλο ενδιαφερόντων», ενώ αντάλλασσαν μηνύματα για «μπελάδες», αργά βράδια στην έπαυλή του και προσκλήσεις γυναικών.

Οι μεγάλοι χορηγοί του Τζέφρι Έπσταϊν

Κομβικό ρόλο στα νέα έγγραφα έχει και ο δισεκατομμυριούχος των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, Λίον Μπλακ, ο μεγαλύτερος πελάτης του Έπσταϊν, που του κατέβαλε συνολικά 170 εκατ. δολάρια.

Παρότι είχε υποστηρίξει ότι η σχέση τους ήταν αυστηρά επαγγελματική, έγγραφα δείχνουν πληρωμές άνω των 600.000 δολαρίων σε γυναίκα του περιβάλλοντος του Έπσταϊν, καταχωρισμένες ως «δώρα».

Με πληροφορίες από New York Times