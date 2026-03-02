Τζέφρι Έπσταϊν: Οι ΗΠΑ εξέτασαν άτομα από το περιβάλλον του αλλά δεν κατηγορήθηκε κανείς

Πολλές γυναίκες κατέθεσαν σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από ισχυρούς και προβεβλημένους συνεργάτες του Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της υπόθεσης.

Ωστόσο, κανένας από τους άνδρες που κατονομάστηκαν, δεν διώχθηκε ποινικά, όπως αναφέρει σχετικά η Washington Post.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι λίγο μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, εισαγγελείς συναντήθηκαν με θύματά του, τα οποία δήλωσαν πρόθυμα να συμμετάσχουν σε έρευνα για πιθανούς συνεργούς. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν άσκησε διώξεις εναντίον όσων αναφέρθηκαν στις καταθέσεις. Το 2020 απαγγέλθηκαν κατηγορίες μόνο κατά της Γκίσλεϊν Μάξγουελ για τον ρόλο της στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι αναφέρεται στις καταγγελίες

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν δηλώσει ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για περαιτέρω κατηγορίες και ότι μέρος των αρχείων περιλάμβανε μη επαληθευμένους ισχυρισμούς.

Σε υπόμνημα με τίτλο «Έρευνα για πιθανούς συνεργούς του Τζέφρι Έπσταϊν», που συντάχθηκε το 2019, αναφέρονται καταθέσεις γυναίκας η οποία ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή, Λίον Μπλακ και τον τραπεζίτη, Τζες Στάλεϊ. Και οι δύο έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του FBI, η γυναίκα κατέθεσε ότι ο Έπσταϊν τής ζήτησε να κάνει «μασάζ» στους δύο άνδρες σε κατοικία του στη Νέα Υόρκη. Υποστήριξε ότι ο Στάλεϊ την εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις και τη βίασε. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στις αρχές της Νέας Υόρκης. Για τον Μπλακ, η καταγγελία αναφέρει ότι επιχείρησε να ξεκινήσει σεξουαλική επαφή και εκείνη έφυγε από το δωμάτιο, με τον Έπσταϊν να «το αντιμετωπίζει σαν αστείο».

Δικηγόρος του Μπλακ δήλωσε ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση των καταγγελιών από άλλους μάρτυρες. Ο Στάλεϊ έχει επίσης αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Σε άλλη κατάθεση το 2021, γυναίκα ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε από τον ψυχίατρο και επιχειρηματία Henry Jarecki, επίσης στενό συνεργάτη του Έπσταϊν. Ο ίδιος, μέσω δικηγόρου, έχει υποστηρίξει ότι επρόκειτο για συναινετική σχέση.

Τζέφρι Έπσταϊν: Το εύρος της υπόθεσης

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε εκατοντάδες ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες. Η υπόθεση του 2019 επικεντρώθηκε σε πράξεις πριν από τη συμφωνία του 2008, με την οποία είχε δηλώσει ένοχος για αποπλάνηση ανήλικης. Τα αρχεία δείχνουν ότι συνέχισε να διατηρεί επαφές και να ανταλλάσσει μηνύματα για «τα κορίτσια» και μετά τη συμφωνία εκείνη.

Το 2020 συνελήφθη η Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 και εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο Μπλακ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apollo Global Management το 2021, έπειτα από εσωτερική έρευνα που αποκάλυψε ότι είχε καταβάλει μεγάλα ποσά στον Έπσταϊν για φορολογικές και κληρονομικές υπηρεσίες. Ο Στάλεϊ, πρώην επικεφαλής της Barclays και στέλεχος της JPMorgan, αποχώρησε το 2021 εν μέσω ρυθμιστικής έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Σε υπόμνημα του 2025, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI ανέφεραν ότι δεν εντόπισαν αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν ποινική έρευνα κατά τρίτων προσώπων που δεν είχαν ήδη κατηγορηθεί. Κατά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι «η ύπαρξη φωτογραφιών ή αλληλογραφίας δεν συνιστά από μόνη της αποδεικτικό στοιχείο εγκλήματος».

Η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς οι αποκαλύψεις για το εύρος των επαφών του με επιχειρηματίες, τραπεζίτες και άλλες ισχυρές προσωπικότητες συνεχίζουν να έρχονται στο φως, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει νέες ποινικές διώξεις.

