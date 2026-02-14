Τζέφρι Έπσταϊν: Ο στενός συνεργάτης του πρίγκιπα Άντριου που τον συμβούλευσε να αποκρύψει την καταδίκη του

Νέα αποκαλύψεις από το αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνουν στο προσκήνιο έναν στενό συνεργάτη του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος φέρεται να συμβούλευσε τον καταδικασμένο χρηματιστή να αποκρύψει την ποινική του καταδίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, σε αίτηση για βίζα προς την Κίνα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Ντέιβιντ Στερν, στενός συνεργάτης τόσο του Έπσταϊν όσο και του τότε πρίγκιπα Άντριου, φέρεται να πρότεινε να μη δηλωθούν προηγούμενη απόρριψη βίζας ή ποινικές κατηγορίες στη νέα αίτηση.

Όπως προκύπτει από αλληλογραφία του 2012, ο Στερν συμβούλευσε τη βοηθό του Έπσταϊν να καταθέσει την αίτηση στην κινεζική πρεσβεία στο Παρίσι και «να μην επισημανθούν τα πεδία σχετικά με προηγούμενη άρνηση ή ποινικές κατηγορίες». Στο ίδιο email διευκρίνιζε: «Το αν θα το κάνει, φυσικά, είναι απόφαση του J και όχι δική μου».

Τζέφρι Έπσταϊν: Τα επιχειρηματικά σχέδια στην Ασία

Ο Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 σε 18 μήνες φυλάκιση στις ΗΠΑ, αφού παραδέχθηκε ότι πλήρωνε ανήλικα κορίτσια, ακόμη και 14 ετών, για σεξουαλικές πράξεις. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Άντριου γνώριζε τη συγκεκριμένη συμβουλή, ενώ δεν προκύπτει ότι το ταξίδι στο Πεκίνο πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ο 48χρονος Στερν υπήρξε άτυπος σύμβουλος («fixer») του Άντριου από το 2010 περίπου και διευθυντής της πρωτοβουλίας Pitch@Palace από το 2016 έως το 2019. Παράλληλα, διατηρούσε στενή σχέση με τον Έπσταϊν, τον οποίο αποκαλούσε «μέντορά» του. Μάλιστα, έναν χρόνο πριν από την επίμαχη αλληλογραφία, ο Στερν είχε προτείνει στον χρηματιστή τη δημιουργία επενδυτικού γραφείου στο Πεκίνο για «ιδιώτες υψηλής καθαρής θέσης», με στόχο να εμπλακεί «πολύ διακριτικά» και ο Άντριου, αξιοποιώντας «την αύρα και την πρόσβασή του».

Στην αλληλογραφία των περίπου τριών εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν, τα αρχικά «PA» χρησιμοποιούνται συστηματικά για να αναφέρονται στον πρίγκιπα Άντριου.

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι αναφέρουν τα e-mail με τον Στερν

Σε email της 23ης Ιουνίου 2012, ο Στερν έγραφε στον Έπσταϊν ότι υπήρχαν δύο επιλογές: είτε η ίδρυση μιας νέας εταιρείας με την ονομασία Serpentine Group, είτε η αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας Asia Gateway, η οποία «διαθέτει ιστορικό, λογαριασμούς και αποδείξεις προηγούμενων πελατών».

Ο Στερν ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τον «PA» για τα σχέδια και ότι θα περίμενε οδηγίες πριν προχωρήσει. Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν λακωνική: «Send Asia Gateway». Ο Στερν απάντησε: «Κατανοητό και επιβεβαιωμένο: θα γίνει ως Asia Gateway. Ο PA συμφωνεί με την απόφασή σου».

Σε επιστολή προς τον Άντριου -ο οποίος, σύμφωνα με τα έγγραφα, φαινόταν ήδη ενήμερος- ο Στερν περιέγραφε την Asia Gateway ως συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Νότιο Κένσινγκτον, με στόχο την ανάπτυξη και επένδυση σε έργα που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την προσέλκυση Κινέζων επενδυτών.

Η αστυνομία του Thames Valley εξετάζει το περιεχόμενο των αρχείων σε συνεργασία με εισαγγελείς, ερευνώντας πιθανές πράξεις «κατάχρησης δημοσίου αξιώματος» από τον Άντριου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο πρώην πρίγκιπας φέρεται να διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων επίσημων αναφορών από ταξίδια στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ το 2010 και το 2011, όταν εκτελούσε χρέη εμπορικού απεσταλμένου της βρετανικής κυβέρνησης. Οι εμπορικοί απεσταλμένοι δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν «αν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα και αν απαιτείται πλήρης έρευνα».

Με πληροφορίες από Guardian